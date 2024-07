Favoriten: Europa blickt jetzt auf Rothneusiedl

In Rothneusiedl in Favoriten entsteht ein Stadtteil, der wegweisend für Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft werden soll. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, werden die Prinzipien des „Neuen Europäischen Bauhaus“ im Leitbildprozess Rothneusiedl angewendet und durch das Forschungsprojekt „NEB-RothNEUsiedl“ ein Jahr lang begleitet.

In Rothneusiedl entsteht auf 124 Hektar ein Pionierstadtteil für Klimaschutz mit zahlreichen Grün- und Freiräumen, Stadtlandwirtschaft, Wohnraum für 21.000 Menschen und 8.000 Arbeitsplätzen. Alternative Energieversorgung und kreislaufwirtschaftliche Gesichtspunkte stehen bei der Planung im Fokus. Bis Sommer 2025 ist die Entwicklung eines städtebaulichen Leitbilds für den neuen Stadtteil vorgesehen. Die zukünftigen Bewohner und Unternehmen können sich aktiv in die Gestaltung einbringen und werden zum intensiven Dialog mit den städtischen Stellen, Planern und Experten eingeladen.

„Die Stadt Wien zeigt auch hier in Rothneusiedl, welche Anforderungen an das Wohnen der Zukunft gestellt werden. Eine der zentralen Fragen lautet, wie können wir in Zukunft klimagerecht wohnen und leben? Dabei gilt es alle Wienerinnen und Wiener an Bord zu holen. Denn nur durch die Akzeptanz und das aktive Einbringen der Menschen in unserer Stadt wird es möglich sein, in einer klimagerechten Stadt der Zukunft zu leben“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Wir entwickeln in Rothneusiedl einen klimafitten Stadtteil der Zukunft. Neben leistbarem und klimagerechten Wohnraum spielt dabei vor allem auch die Planung großzügiger Grün- und Freiräume eine entscheidende Rolle. In Kombination mit der Verlängerung der U1 entsteht hier ein top angebundener, nachhaltiger Stadtteil mit einer hohen Lebensqualität für alle, die hier künftig wohnen und arbeiten“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Das Forschungsprojekt „NEB-RothNEUsiedl“

Der partizipative Prozess in RothNEUsiedl wird nun auch durch die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ (NEB) der EU-Kommission unterstützt. Sie hat zum Ziel, die Art und Weise zu verändern, wie Gebäude und ganze Stadtquartiere im Sinne der Klimaneutralität bis 2040 errichtet und saniert werden. Dabei spielen Forschung, Innovation und Kultur eine entscheidende Rolle. Die drei Prinzipien des „Neuen Europäischen Bauhaus“ werden im Leitbildprozess von RothNEUsiedl ganz konkret angewendet:

Nachhaltigkeit : Maßnahmen zu Erreichung der Klimaziele, Förderung der Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft und biologischen Vielfalt

: Maßnahmen zu Erreichung der Klimaziele, Förderung der Klimawandelanpassung, Kreislaufwirtschaft und biologischen Vielfalt Ästhetik : Erfahrungsqualität und Stil jenseits der Funktionalität

: Erfahrungsqualität und Stil jenseits der Funktionalität Inklusion: Teilhabe aller Beteiligten, Gewährleistung der Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit

Der gesamte Leitbildprozess wird durch das Forschungsprojekt „NEB-RothNEUsiedl“ wissenschaftlich begleitet, das von 01.08.2024 bis zum 31.01.2026 läuft und im Rahmen des FFG-Forschungsprogramms „FIT4NEB – Vorbereitung auf die geplante EU-Mission New European Bauhaus“ gefördert wird. Das Konsortium wird geleitet von der WWEG Wohnfonds-Wiener Stadtwerke Entwicklungs GmbH und setzt sich aus Raumposition OG, MOURA. Mobilität und Raum e.U., der TU Wien future.lab, Climate Lab der Wiener Stadtteilplanung MA 21A, zusammen.

Um eine lebendige Baukultur in RothNEUsiedl und die Akzeptanz für klimagerechtes Zusammenleben zu fördern, wird im Projekt eine Vielzahl von Dialog- und Partizipations-Formaten eingesetzt: ein NEB-Forum, Experten-Interviews, Themenworkshops und Schnittstellen-Meetings. Der „Stadtraum“, der im Zukunftshof in Rothneusiedl angesiedelt ist, wird zum zentralen Ort für Baukultur.

Das bestehende Bürger-Netzwerk „Zukunftsteam“ wird ebenfalls über den Leitbildprozess in das Forschungsprojekt eingebunden. Der Qualitätsbeirat – als Gremium zur Absicherung des ästhetisch qualitätsvoll gebauten Raums und damit des gesamten neuen Stadtteils – ist ebenfalls ein Akteur im Projekt NEB-RothNEUsiedl.

Über die Initiative Neues Europäisches Bauhaus

Die Initiative „Neues Europäisches Bauhaus“ verbindet den europäischen Green Deal mit unserem täglichen Leben und unseren Lebensräumen. Sie fordert alle Europäer auf, eine nachhaltige, ästhetische und inklusive Zukunft gemeinsam aufzubauen. Das Neue Europäische Bauhaus folgt dabei den Grundwerten: Nachhaltigkeit, Ästhetik, Inklusion.

Mehr unter https://new-european-bauhaus.europa.eu/