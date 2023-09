Favoriten: Großes Fest rund um einen kleinen Stand

Exakt 10 Jahre ist es jetzt her, dass die Caritas Wien im kleinen Marktgebäude mit der Nummer 129 am Viktor-Adler-Markt einen Kunst- und Kulturraum eröffnete. Ein Jubiläum, das am 21.9. gemeinsam gefeiert wird.

Trotz seiner kleinen Fläche hat es der Stand 129 am Viktor-Adler-Markt in Favoriten in sich. Der Raum war und ist oft Büro, Besprechungsraum, Workshopraum und Ausstellungsfläche zugleich. Im Stand entsteht Kunst von allen für alle. Partizipative Projekte bringen Nachbarn und Bewohner nicht nur in Berührung mit Kunst, sondern brechen auch Vorannahmen darüber auf, wer Kunst macht.

Von Anfang an war es das Konzept, nicht darauf zu warten, dass Menschen in den Stand kommen, sondern den Marktstand als Stützpunkt zu nutzen, um rauszugehen und Menschen am Markt und darüber hinaus mit Kunst und Kultur zu konfrontieren. Der lokale Bezug zu den Standlern und dem Grätzl war von Anfang an zentral, aber das hat den Stand 129 nicht davon abgehalten, in einer Vielzahl internationaler Projekte mitzuwirken.

Hort der Kunst am Markt

Dass der Marktstand mitten in Favoriten ein reizvoller Ort ist, belegen die lange Reihe von Kooperationspartnern, auf die der Stand 129 zurückblicken kann: Angefangen mit dem Mumok und den ZOOM Kindermuseum, bis hin zu Festivals wie der Vienna Design Week, dem Urbanize Festival oder der Wienwoche. Alles Kooperationspartner, denen es wie auch dem Stand 129 wichtig ist, Kunst allen zugänglich zu machen. Die großen Schaufenster und der kleine Raum sorgen für eine permanente Öffentlichkeit und auch oft für spontane Besucher bei den regelmäßig stattfindenden Kochrunden, Filmabenden und kleinen Konzerten mit großen Musikern. Wohlgemerkt: Musiker, die an anderen Tagen auch im Wiener Konzerthaus oder im Porgy & Bess auftreten.

Großes Fest um den kleinen Stand

Am Donnerstag, den 21. September, ab 17 Uhr wird das 10jährige Jubiläum gefeiert. Mit Torte für alle, Bildern und Videos der letzten 10 Jahre, Essen & Getränken und Walking Acts am Markt. Sobald die Sonne tiefer steht und die mobilen Stände abgebaut werden, verwandelt sich die Straße in eine Tanzfläche für Klein und Groß zu den Klängen der Band Matatu. Verdichtete Energie, Euphorie und Tanzwut repräsentiert von zehn Musikern aus aller Welt sorgen auf und vor der Bühne für 100% Tanzgarantie. Und wie bei allen Veranstaltungen im Stand 129 ist auch an diesem Abend der Eintritt frei!

Stand 129 – Viktor Adler Markt, 1100 Wien

Termin: Donnerstag, 21.09. ab 17 Uhr / Open Air Konzert mit MATATU ab 19:00

Weiteres: www.kulturhaus-brotfabrik.at