Favoriten: Gute Nachrichten für Wiener Pedalritter

Das nächste Stück des insgesamt 9 Kilometer langen „Radhighways Süd“ von der City bis nach Niederösterreich ist fertig. In der Favoritner Herndlgasse gibt es ab sofort einen neuen Zwei-Richtungs-Radweg – – von der Gudrunstraße bis zum Reumannplatz.

Auf über 9 km komfortabler und sicherer Infrastruktur führt der neue Radhighway Süd bald von der Inneren Stadt bis nach Niederösterreich! Mit dem neuen rund 500 Meter langen und 3,5 m breiten Zwei-Richtungs-Radweg in der Herndlgasse im 10. Bezirk ist jetzt ein erster, wichtiger Lückenschluss auf dieser neuen Rad-Route fertiggestellt worden!

Planungsstadträtin Ulli Sima, Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz und NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner überzeugten sich bei einer Befahrung selbst vom hervorragenden Fahrkomfort des neuen Radwegs. Besonderes Highlight: In der Herndlgasse gibt es nun eine Diagonalkreuzung für Radler, die erste ihrer Art in Wien. Und schon bald gibt es weitere gute Nachrichten für Wiens Pedalritter.

“Nach Wiens 1. Mega-Radhighway von Kagran bis in die City, der gerade ins Finale geht und bereits sehr gut angenommen wird, entsteht im Süden der Stadt bereits die nächste komfortable und sichere Schnellroute für Radler! In Kürze erfolgt mit der neuen Fahrradstraße in der Argentinierstraße der 2. Lückenschluss – dann kann auf insgesamt 9 km vom Karlsplatz bis zur Stadtgrenze geradelt werden.“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Favoriten wird zum Fahrrad-Eldorado

Bisher präsentierte sich die Herndlgasse im Herzen Favoritens in grauer Eintönigkeit. Mit der Umgestaltung hat sich das geändert: Der Straßenquerschnitt wurde neu aufgeteilt und es wurde für Begrünung gesorgt.

Der neue, 500 m lange Zwei-Richtungs-Radweg verläuft nun entlang der gesamten Herndlgasse von der Gudrunstraße bis zum Reumannplatz, schließt an beiden Enden an bestehende Radverkehrsanlagen an und bietet mit einer Breite von rund 3,5 Metern viel Fahrkomfort und Sicherheit.

Dazu Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Der Rad-Lückenschluss Herndlgasse bringt dem Grätzl mehr Ruhe und Sicherheit. Konkret sorgen Gehsteigvorziehungen für eine bessere Sichtbarkeit der Fußgänger und Radfahrer, außerdem bremsen Fahrbahnanhebungen in den Kreuzungsbereichen den Abbiegeverkehr ein. In der Herndlgasse wird es durch die Pflanzung von 14 neuen Bäumen und die Errichtung von Grünbeeten ein spürbares Plus an Lebensqualität für die Bewohner geben.“

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at