Favoriten: In nur 12 Minuten zum ersten Job

Das gab es noch nie: Am 28.02.2024 wird in Zusammenarbeit mit Lehrberuf. info erstmals die Veranstaltung „Lange Nacht der Bewerbung meets Lehrberuf. info“ in Wien stattfinden. Jetzt kann man sich dafür anmelden.

Das Karriereevent findet am 28.02.2024 im Cape 10 (Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien) in Wien von 09:00 bis 13:30 Uhr statt. Gesucht werden Lehrlinge in verschiedenen Branchen, von Handel über Baugewerbe bis hin zur Gastronomie und Getränkeindustrie – also, für jeden Jobsuchenden ist etwas dabei. Teilnehmende Unternehmen wie McDonald’s, Ottakringer, Wiener Stadtwerke, Helvetia sowie Strabag und viele weitere freuen sich auf die Gespräche. Die jungen Bewerber können sich auf Speed-Dates, ein spannendes Rahmenprogramm mit Coaching, Vorträgen (Mario Derntl und Klaudia Aldjic) und zahlreichen Karrieretipps sowie Gewinnspiele freuen. Als Hauptpreis werden zwei Eintrittskarten für „Masters of Dirt“ in der Kategorie A in der Wiener Stadthalle verlost.

Dieses Event richtet sich ausschließlich an diejenigen, die eine Lehrstelle suchen. Junge Berufseinsteiger haben hier die Möglichkeit herauszufinden, für welches Unternehmen sie arbeiten möchten und sparen sich dabei viel Zeit und Aufwand im Bewerbungsprozess. Wer also eine passende Lehrstelle sucht und an einem Tag bis zu drei Bewerbungsgespräche führen möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Jetzt anmelden

auf www.langenachtderbewerbung.com können Lehrstellensuchende bis zu sieben Unternehmen auswählen, mit denen sie Bewerbungsgespräche führen wollen. Um die Vorbereitung auf das Event zu erleichtern, gibt es zusätzlich zum Angebot das Bewerber-Handbuch „How To Pitch – Erfolgreicher Gesprächseinstieg“ sowie ein Webinar mit dem Titel „Dein erster Bewerbungsprozess steht an und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst“ von Klaudia Aldjic. Die Gespräche dauern insgesamt 12 Minuten. In den ersten 2 Minuten stellen sich die Bewerber vor. Anschließend haben die Recruiter 8 Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. In den letzten beiden Minuten wird entschieden, ob ein weiteres Gespräch im Unternehmen stattfinden wird.

Das Programm

08:15 – 09:00 Uhr Check-In Bewerber

09:00 – 10:00 Uhr Spannende Vorträge von Klaudia Aldjic, Mario Derntl und Ines Monsberger

10:35 – 10.50 Uhr Feierliche Eröffnung

11:00 – 13.30 Uhr Bewerbungsgespräche, Meeting-Point, Coaching Corner, Rahmenprogramm, Gewinnspiele

13:30 Uhr Ende

