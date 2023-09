Favoriten: Oberlaa sagt „Der Ernte sei Dank“

Am 24. September 2023 findet in Wien-Oberlaa unter dem Motto „Lebensqualität durch Bauernhand“ das Oberlaaer Erntedankfest mit einem großen Festumzug statt.

Das Landwirtschaftliche Casino und Weinbauverein Oberlaa laden am 24. September 2023 herzlich zum großen „Oberlaaer Erntedankfest“ ein. Unter dem Motto „Lebensqualität durch Bauernhand“ erhalten die Bauern von Oberlaa gelebte Tradition aufrecht und lebendig und das seit mittlerweile über sechs Jahrzehnten in Oberlaa. Das gilt es zu feiern. Das Erntedankfest wird am Sonntag, dem 24. September 2023 um 13.30 Uhr, mit dem Platzkonzert des Musikvereins Oberlaa und der Segnung der Erntefrüchte am Oberlaaer Platz eröffnet. Danach beginnt, angeführt von der Oberlaaer Erntekrone, der Festumzug mit geschmückten Erntewägen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt – die Oberlaaer Weinbaubetriebe und die Oberlaaer Landjugend laden ein, den Tag bei Schmankerl aus der Region ausklingen zu lassen.

Gutes aus der Gegend

Das Landwirtschaftliche Casino und Weinbauverein Oberlaa (LCO) ist der älteste Verein in Oberlaa und eine anerkannte Fachorganisation der Landwirtschaftskammer Wien und veranstaltet das Oberlaaer Erntedankfest. Die Bauern von Oberlaa, Unterlaa und Rothneusiedl haben sich folgende Ziele gesteckt: Förderung des Miteinander in der Region und Erhalt der Lebensqualität in den Dörfern im Süden von Wien. Sie wollen eine Brücke zwischen Stadt und Land bauen.