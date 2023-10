Favoriten: Der Paltrampark putzt sich jetzt heraus

Bereits 2018 wurde von der Agenda Favoriten ein Bürgerbeteiligungsprozess zur Umgestaltung des Paltramparks im 10. Bezirk organisiert und begleitet. Insgesamt wurden 302 Anregungen eingebracht, die im Herbst umgesetzt werden.

Baustart für die Umbauarbeiten der Parkanlage ist im Herbst 2023.

Verkehr wird beruhigt

Der Bereich Angeligasse zwischen Leebgasse und Van-der-Nüll-Gasse wird – nach erfolgreicher Testphase – in die Erweiterung der Parkanlage integriert und neugestaltet. Er ist künftig nur mehr für nicht-motorisierten Verkehr (Fußgänger, Radfahrer & Co.) nutzbar, was eine Verkehrsberuhigung, eine Steigerung der Sicherheit der spielenden Kinder sowie eine Vergrößerung des Grünbereichs, was auch eine Vorbedingung für die neuen Baumpflanzungen war, da sonst der Platz dafür gefehlt hätte.