Favoriten: Pro Juventute erweitert das Wohnangebot

In Wien wurde heute die zweite sozialtherapeutische Wohngemeinschaft von Pro Juventute eröffnet. Die sozialtherapeutische Wohngemeinschaft am Emilie-Flöge-Weg bietet sechs Plätze für Kinder und Jugendliche, die aufgrund komplexer Problemlagen in einer Norm-Wohngemeinschaft nicht aufgenommen werden können.

Im Augenblick betreut Pro Juventute in sieben Bundesländern Kinder und Jugendliche ab drei Jahren und arbeiten dabei im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. „Unser Angebot umfasst nun 32 stationäre Wohnangebote in Österreich. Im Auftrag der MA 11 haben wir im 10. Bezirk unsere zweite sozialtherapeutische Wohngemeinschaft errichtet.“, so Susanne Molnar, Geschäftsführererin von Pro Juventute. Diese wurde am Emilie-Flöge-Weg mit rund 10 Mitarbeitern eröffnet. bietet sechs Plätze für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Problemlagen nicht in einer Norm-Wohngemeinschaft aufgenommen werden.

Dank an Unterstützer

Die beiden barrierefreien Wohnungen wurden um € 150.000 den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst. Kürzlich fand die erste Begehung mit Partnern und Sponsoren statt. Susanne Molnar und Marketingleiterin Claudia Geiger begrüßten dabei Margit Anglmaier, Nico Mühldorfer und Markus Beck von der Beko Austria AG, Florian Thalheimer von Ikea Österreich und Matthias Lienbacher, Geschäftsführer der Firma Dreikant, die die Realisierug unterstützten.