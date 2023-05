Meisterlich! Favoriten sucht die Fußball-Favoriten

Sport hat im 10. Bezirk einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich auch am 12. Mai auf dem Kunstrasenplatz der Generali-Arena (10., Fischhofgasse 12). Hier findet ab 14 Uhr das große ­Finale einer besonderen Meisterschaft statt. Die besten Schülermannschaften aus dem 10. Be­zirk haben sich in der letzten Woche am Sportplatz des SV Wienerberg dafür qualifiziert.

Initiiert und organisiert wird der Event von Michaela Waiglein vom Schülervertreter-Club im 10. Bezirk. „Teamsport muss bei unseren Kindern gefördert werden. Bewegung macht Spaß und hält gesund.“ Unterstützt wird sie dabei vom Favoritner Sport-Bezirksrat Mario Riemel, dem Fairplay-Team, den Kinderfreunden aktiv, den Jugendzentren und nicht zuletzt von Austria Wien.

Ein Fussball-Fest

Am 12. Mai wartet ein kleines Fest auf die Fußballfreunde. Spannende Spiele, kommentiert von Stadionsprecher Wolfgang Slavik, Austria-Spielern, die gerne Autogramme geben, und eine Überraschung für die ­jeweils siegreiche Mannschaft der Burschen und Mädels. ­Übrigens: Der Eintritt ist frei!