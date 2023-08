Favoriten: „Wasser marsch“ im Karl-Wrba-Hof

Im Rahmen von „Dein Wien for Future“ reichten im Vorjahr junge Wiener im Alter zwischen 5 und 20 Jahren rund 250 Ideen für ihr Wien der Zukunft ein, die mit 1 Million Euro aus dem Stadtbudget verwirklicht werden.

Die ersten Projekte sind umgesetzt. Eines davon ist der Wasserbrunnen im 3er-Park im Gemeindebau Karl-Wrba-Hof in Favoriten. Mit der Kinder- und Jugendmillion nahm die Stadt erstmals 1 Million Euro für Projekte von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche in die Hand. Zur Frage „Wie soll die Zukunft unserer Stadt aussehen?“ haben sich junge Wiener Gedanken gemacht und Ideen eingereicht. Davon wurden die besten ausgewählt.

Wasserbrunnen im 3er-Park

Etwa der Wasserbrunnen in Favoriten. Nach einer ausgiebigen Runde Fangen spielen gibt es nichts Besseres, als einen großen Schluck herrliches Wasser. Im Gemeindebau Karl-Wrba-Hof versorgt seit Mitte Juni ein Wasserbrunnen alle, die hier vorbeikommen, mit bestem Wiener Nass. Kleinkinder die am Vormittag in der Sandkiste nebenan ihre ersten Freundschaften knüpfen und die durstigen Kicker vom Fußballfeld, genauso wie den Pensionisten, der vom Einkauf zurückkommt oder die Joggerin mit ihrem Hund – alle erfreuen sich am kühlen Nass an heißen Sommertagen. Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr machte sich diese Woche selbst ein Bild: „Kinder und Jugendliche wissen am besten, was sie brauchen und sie haben viele Ideen dazu. Mit der Kinder- und Jugendmillion ermöglichen wir jungen Menschen, ihre Stadt mitzugestalten und umzusetzen, was ihnen wichtig ist.“

20 Projekte beschlossen

Der Wasserbrunnen im Karl-Wrba-Hof wurde mit 30.000 Euro aus der Kinder- und Jugendmillion finanziert und von Wiener Wohnen umgesetzt. Insgesamt wurden 20 Projekte im Rahmen von „Dein Wien for Future“ beschlossen. Darunter sind kostenlose Menstruationsartikel, Motorikparks oder Cafés. Ab 15. September startet die Stadt Wien gemeinsam mit WIENXTRA den nächsten Mitmachaufruf für die Kinder- und Jugendmillion, bei der erneut die Ideen von jungen Wienern für ihre Stadt gefragt sind. Nada Taha Ali Mohamed,Leiterin von Junges Wien bei WIENXTRA kennt den 3er-Park aus ihren eigenen Kindheitstagen und erinnert sich an viele Stunden im Freien mit den Freunden aus der Nachbarschaft: „Es ist so schön zu sehen, wie aus der Idee der Kinder und Jugendlichen ein echtes Projekt entstanden ist, das nun allen zugutekommt. Es hat sich ausgezahlt die Ideeneinreicher von Anfang an gemeinsam mit den vielen Einrichtungen der Stadt Wien an der Umsetzung arbeiten zu lassen. Dadurch stärken wir auch den Blick für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Wir freuen uns jedenfalls auf die nächste Runde im Herbst.“

Und so geht es

Die Stadt stellt Wiens Kindern und Jugendlichen 1 Million Euro zur Verfügung, um ihre Stadt mitzugestalten und ihre Projektideen einzubringen. Alle zwischen 5 und 20 Jahren mit Lebensmittelpunkt in Wien, sind von 15. September bis 15. November 2023 aufgerufen, ihre Idee für ihr Wien unter http://einreichen.junges.wien einzubringen und mitzuentscheiden, wie unsere Stadt gemeinsame besser werden kann. Mitmachen können Einzelpersonen aber auch Vereine, Schulen, Kindergärten, etc. Um die Umsetzbarkeit der Ideen zu prüfen, arbeiten die Kinder und Jugendlichen in Co-Kreation-Workshops mit Mitarbeiter aus den Dienststellen der Stadt Wien sowie aus den Bezirken zusammen – von den Wiener Stadtgärten bis zur Bezirksjugendsprecherin.

Abstimmen im Frühjahr

Im Frühjahr 2024 können dann wieder alle Kinder und Jugendlichen Wiens zwischen 5 und 20 Jahren online darüber abstimmen, welche Projekte mit 1 Million Euro umgesetzt werden sollen. Die Siegerprojekte werden schließlich dem Gemeinderat vorgelegt und durch die Dienststellen der Stadt Wien umgesetzt. Hier geht es zu den 20 Siegerprojekten der Kinder- und Jugendmillion 2021/22