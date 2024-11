Favoriten: Zehn Tage Kunst und Kultur im Zehnten

Von 18. bis 28. September 2024 feiert das Kulturfestival die Vielfalt und Kreativität in Favoriten.

Diesen Herbst bekommt Favoriten sein eigenes Kulturfestival. Anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums lädt FAVORITE FALL zehn Tage lang dazu ein, den 10. Bezirk durch Kunst und Kultur neu zu entdecken. Von 18. bis 28. September wird ganz Favoriten zur Bühne und überrascht mit rund sechzig verschiedenen Programmpunkten und aufregenden Highlights.

An zwei Wochenenden wird in der Brotfabrik Wien, im Sonnwendviertel und am Zukunftshof in Rothneusiedl ein breites Programm an Ausstellungen, Filmscreenings, Kunstmärkten, Lesungen, Workshops, Partys, Tanz und Theater für alle Altersgruppen geboten. Unter der Woche dehnt sich das Angebot über ganz Favoriten aus, wo der Bezirk mit überraschenden Performances, Walking Acts, Konzerten, Kinderprogramm und Kulinarik aufwartet.

Das dezentrale und spartenübergreifende Kulturfestival bietet rund sechzig Programmpunkte und vereint die kreative Schaffenskraft von rund 200 Künstlern. Über dreißig kooperierende Institutionen, Vereine und Initiativen ermöglichen ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt. Den Festivalauftakt macht ein Open Air Screening des preisgekrönten Dokumentarfilms FAVORITEN von Ruth Beckermann.

Die Kunst der Begegnung

Das Festival richtet sich an alle in Favoriten und die, die den Bezirk besser kennenlernen möchten. Unter dem Motto “Die Kunst der Begegnung und Begegnung als Kunst” bringt das Festival Menschen durch Kunst und Kultur zusammen, fördert gemeinsames Erleben und eröffnet neue Perspektiven. “Unser Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und ein inklusives, vielfältiges Bild des Bezirks zu fördern”, sagt Hans-Christian Hasselmann, Künstlerischer Leiter des Festivals. Der Schwerpunkt liegt auf sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit.

Spielorte werden durch Grätzelspaziergänge, ARTWALKs und Bikerides künstlerisch verbunden. Anti-Food-Waste-Initiativen, lokale Landwirtschaftskonzepte und ein Jubiläumsbier aus der Brotfabrik sorgen für frische Kulinarik und neue Ideen. Aktivistische Stände und ein Diskurs-Panel laden zum gemeinsamen Austausch, ein Kunsthandwerksmarkt lädt zum gemütlichen Stöbern ein. Für die ganz Kleinen wird ein vielfältiges Kinderprogramm geboten.

Künstlerische Hörspaziergänge

Ein Highlight des Festivals sind drei künstlerische Hörspaziergänge, für die sich der Kulturverein ECHOLOT erneut mit dem Wiener Reportage-Podcast INSELMILIEU zusammengetan hat. Die drei multimedialen ARTWALKs führen vom Reumannplatz über die Favoritenstraße, durch die Brotfabrik und bis hinauf in den Böhmischen Prater. Sie lassen die Teilnehmer:innen tief in die Geschichte und Kultur von Favoriten eintauchen und berichten von Vorurteilen gegenüber Jugendlichen, von den Ziegelböhm und Schaustellerfamilien im Böhmischen Prater und der Geschichte der Ankerbrotfabrik und ihrer Rolle im Nationalsozialismus.

Tickets für die ARTWALKS sind www.lot.wien/programm separat zu erwerben. Das ganze Programm des Kulturfestivals wird laufend auf der Website aktualisiert.