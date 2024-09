Feierlicher Empfang: Wien begrüßt neue Pädagogen

Am 23. September lud die Bildungsdirektion Wien, wie jedes Jahr, die neuen Lehrkräfte gemeinsam mit den Schulleitungen zu einem festlichen Empfang in den Festsaal ein. Diese Veranstaltung dient als Zeichen der Wertschätzung und zum gegenseitigen Kennenlernen.

In den letzten Monaten wurden rund 1.600 Pädagog:innen neu eingestellt, darunter etwa 100 Quereinsteiger:innen. An den Schulen werden sie von Mentor:innen begleitet und nehmen an Fortbildungen an der Pädagogischen Hochschule Wien teil.

Glückwünsche und Anerkennungen

Bürgermeister Michael Ludwig begrüßte die neuen Lehrkräfte höchstpersönlich: “Die Pädagoginnen und Pädagogen sind die Architektinnen und Architekten der Zukunft, denn sie begleiten und unterstützen die Gesellschaft von morgen. Ihr Einsatz und ihre Hingabe verdienen höchste Anerkennung und Wertschätzung.“

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr wünscht allen neuen Lehrer:innen viel Freude und zeigt seine Anerkennung:“ Jede einzelne neue Lehrkraft ist ein Juwel für unsere Kinder und Jugendlichen, denn sie tragen maßgeblich zur positiven Bildungslaufbahn und somit zu einem geglückten Leben der heutigen Schüler*innen bei.“

Informationsbroschüre für Neulehrerinnen und Neulehrer