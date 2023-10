Disco-Fieber: Der Fesch’markt geht discotieren!

Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle springt in dieser Saison direkt in die Disco-Szene der 70er Jahre zurück! Ganz nach dem Motto Saturday Fesch Fever eröffnet der Designmarkt seine Marktfloors in Wien, in der Ottakringerbrauerei und bietet seinen Besucher:innen ein 3-Tages-Erlebnis voller OHs und WOWs.

Handgemachte Schätze

Zu entdecken gibt es die neuesten Labels, Designs & handgearbeiteten Produkte von Kleinunternehmen. Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist garantiert! Für das richtige Disco Fieber sorgen unter anderem live DJs, fesche Specials und Workshops, darunter ein Hustle Dance Workshop.

Kulinarische Highlights

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Groovy Street Food von ausgewählten Gastronom:innen werden frisch und heiß serviert. Die neapoletanischen Pizzen und süße Churros sind schon allein einen Besuch wert. Auch im Fesch‘Delikatessen Bereich gibt es Außergewöhnliches zu gustieren.

Tombola mit tollen Preisen

Auch bei der Tombola steigt das Fesch Fever weiter an: Im unglaublichen Wert von 2500€ gibt es einen Hauptpreis von Color Club und cut around the world für einen Retreat Day inklusive Farbberatung, Styling und Fotoshooting zu gewinnen. Ein Zirbenbettzeug-Set um 350€ von DIE KØJE ist ebenso im Lostopf.

All jene, die sich für Individualität, Innovation und Nachhaltigkeit interessieren, die lieber Unikate mit Geschichte einkaufen als günstige Konzernware, sollten unbedingt beim Fesch’markt vorbeischauen.

Fesch’dates Herbst/Winter 2023:

10. bis 12. November 2023 in der Ottakringer Brauerei

Freitag: 14 bis 20 Uhr | Samstag: 10 bis 20 Uhr | Sonntag: 10 bis 19 Uhr

©Carolin Köpruner