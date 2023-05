Fest für die Leopoldstadt: Bier, Blasmusik und Promis

Das ist ein Pflichttermin für alle Bewohner des 2. Bezirks, ja, für alle Wiener: Das Leopoldstädter Bezirksfest.

Am 3. Juni im Stadion Center geht‘s schon um 10 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bezirksvorsteher Alex Nikolai, einem ordentlichen Frühschoppen, Bieranstich und Wiesn-Kaiser Johann Pittermann los. Bis 17 Uhr können sich die Besucher mit Freibier, bei einem Glücksrad mit attraktiven Preisen im Wert von 25.000 Euro, dem Kinder-Animationsprogramm, der Wien Energie-Hüpfburg sowie in der „look!“-Beauty-Lounge und in der Lese-Lounge vergnügen.

Kulttänzer

Außerdem kommen auch viele ­bekannte Gäste ­auf die Bühne: ­Moderiert wird dieser wunderbare Tag ­von Kulttänzer Chris ­Lachmuth, ORF-Star Norbert Oberhauser gibt ab 11 Uhr Autogramme und Bestseller-Autor Robert Sommer verrät danach ein paar Geheimnisse rund um sein neues Aufregerbuch „Alle Männer sind Schweine“ – außerdem interviewt er einen Prominenten aus der Welt des Sports.