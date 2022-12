Festliche Stimmung im weihnachtlichen Hernals

In der heurigen Vorweihnachtszeit erstrahlt die Kalvarienberggasse erstmals wieder in feierlichem Glanz. Die Weihnachtsbeleuchtung, bestehend aus 6 Kugeln und 24 Sterne, zaubert vielen Kunden und Kundinnen ein Lächeln ins Gesicht. Aber nicht nur das, sie profitieren bei ihren Einkäufen von persönlicher Beratung und können oftmals die familiäre und freundliche Atmosphäre in den Geschäften genießen.

Einkaufsbummel

Hernals bietet ein breites Kulturangebot und viele kleine und größere Betriebe laden zum Einkaufsbummel ein. Sie alle wünschen sich, dass die Hernalserinnen und Hernalser ihre Geschenke bei ihnen besorgen. „Wir sind m die Erhaltung der Nahversorgung sehr bemüht und versuchen durch verschiedene Aktionen während des ganzen Jahres die Menschen darauf zu sensibilisieren. Dass es uns heuer gelungen ist, nach fünfjähriger Unterbrechung wieder die Weihnachtsbeleuchtung montieren zu lassen, macht uns stolz“, erzählt Mag. Dieter Holzhammer, Obmann der Hernalser Kaufleute.

Stromsparend

Er betont weiter: „Der Stromverbrauch ist dank moderner LED-Technik zum Glück nur sehr gering.“ Die Kassierin des Vereins Susanna Kittinger ergänzt: „Das Teure ist die Lagerung, Wartung und Montage! Wir sind froh, dass dafür auch ein Hernalser Elektrounternehmen beauftragt werden konnte!“ Die Einkaufsstraßenvereine zeichnen für die Organisation, Umsetzung und Finanzierung verantwortlich, hätten es aber ohne Förderungen der Wirtschaftskammer Wien, Stadt Wien und der Hilfe des Bezirks finanziell nicht bewerkstelligen können.