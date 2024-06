Oscarreif: Filmstars zu Gast im Schloss Neugebäude

Bei „Kino im Schloss“ im August können Filmfans die schönsten Kino-Hits unter freiem Sternenhimmel im Schloss Neugebäude genießen.

Der Open-Air-Kino-Event läuft von 2. bis 31. August und bringt mit Filmen zu den Schwerpunkten Musik und Komödie ein abwechslungsreiches Programm für alle ins Simmeringer Renaissance-Schloss. Der Einlass ist immer ab 20 Uhr, Filmbeginn ab 21 Uhr.

Musik-Ikonen und Kult-Tänze

Mit „Walk the Line“ (3.8.) kommt die berührende Liebesgeschichte von Musik-Ikone Johnny Cash (Joaquin Phoenix) und June Carter (Reese Witherspoon) auf die Leinwand. Der Kino-Hit „Mama Mia!“ (10.8.) begeistert nicht nur mit den Hits von ABBA, sondern auch durch die hochkarätige Filmbesetzung mit Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried u. v. m. Und welches Traumpaar hat besser getanzt als Patrick Swayze und Jennifer Grey in „Dirty Dancing“ (17.8.) – vor allem mit einer Melone? Ganz sicher mittanzen werden viele, die 1978 von John Travolta und Olivia Newton-John in „Grease“ (24.8.) geschwärmt haben. Und das Mitsingen muss man sich richtig verkneifen, wenn schließlich Rami Malek den göttlichen Queen-Sänger Freddie Mercury im Biopic „Bohemian Rhapsody“ (31.8.) gibt.

Kein Auge bleibt trocken – vor Lachen

Privatdetektiv Flo Kienzl (Paul Pizzera) und Ex-Knacki Eddi (Otto Jaus) wollen in „Pulled Pork“ (2.8.) den Bürgermeisterkandidaten Benny Jagschitz (Gregor Seberg) zu Fall bringen. Der hat aber nicht nur Schweine im Stall, sondern auch Leichen im Keller und die Russen-Mafia im Whirlpool. Kabarettist Thomas Stipsits brilliert in „Griechenland“ (9.8.) als etwas lascher und konfliktscheuer Hotelerbe, der in abenteuerliche Begegnungen und Täuschungsmanöver verstrickt wird. „Rehragout Rendezvous“ (16.8.) bringt gleich das Chaos: Oma Eberhofer (Enzi Fuchs) streikt! Trotz dieses „Schicksalschlags” schaffen es Franz (Sebastian Bezzel) und Rudi (Simon Schwarz) als Ermittler-Dreamteam zu Höchstform bei einem besonders verzwickten Mordfall aufzulaufen. Ein Wiedersehen gibt es dann mit Harald Sicheritz’ „Hinterholz 8” (23.8.), der legendären Häuslbauer-Satire. Und halten Sie sich fest, wenn in der Voraufführung von „80 Plus“ (30.8.) Christine Ostermayer und Margarethe Tiesel als ungleiches Paar auf dem Weg zur Sterbehilfe in die Schweiz sind. Denn ihr Road-Trip verläuft ganz anders als geplant …

Informationen und Tickets:

Kino-Tickets gibt es um 12 Euro und 10 Euro (Schüler, Senioren, Studierende bis 27 Jahren mit Studentenausweis, Kulturpass-Inhaber). Tickets können unter

www.gogogo.at/kinoimschloss-programm im Voraus reserviert werden. Bitte eine halbe Stunde vor Filmbeginn an der Abendkassa abholen.

Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien

Vor Ort stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Hunde sind willkommen!

Infotelefon: +43 699/113 66 947, täglich ab 18 Uhr

​Das Schloss Neugebäude stellt ein großes Angebot an kulinarischen Schmankerl zur Verfügung, die gerne mit ins Kino genommen werden dürfen. Frischgemachtes Popcorn gibt es traditionellerweise natürlich auch im Kino.