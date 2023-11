Filmstudios: Hollywood-Flair in Simmering ab 2024

Nach nur vier Monaten Bauzeit wurde kürzlich die Dachgleiche der zwei Filmstudios in Simmering gefeiert. Der Bau erfolgt in Zusammenarbeit von Hafen Wien, der neun Millionen Euro investiert, und der HQ7 Studios GmbH. Vergleichbare Möglichkeiten für professionelle Filmproduktionen seien in Österreich nicht zu finden, heißt es. In Simmering wurden bereits Serien wie die „Vorstadtweiber“ (Foto) und einige „Tatort“-Folgen gedreht.

Räume für Kostüme, Maske und Werkstätten Bei den beiden Studios handelt es sich um zwei eigenständige Hallen. Studio eins hat 2.000 Quadratmeter, Studio zwei 1.000 Quadratmeter. Beide Hallen sind so ausgestattet, dass zwei Produktionen unabhängig voneinander zur gleichen Zeit realisiert werden können. Neben den Hallen ist eine Anmietung von Produktionsbüros möglich. Zusätzlich dazu können Räumlichkeiten für Kostüme, Maske, Werkstätten, Ateliers und Lager angemietet werden. Infos: hq7studios.com