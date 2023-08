Baustellen-Finale für Bim, nicht aber für U-Bahnen

Viele Wiener atmen auf! Die Sommer-Baustellen der Öffis sind in schnelleren Zügen. So sind die Bim-Linien 10, 44, 46 bald wieder befahrbar, bei der U1-Baustelle Reumannplatz ist Halbzeit und bei den U6-Arbeiten geht auch was weiter.

Die Sommer-Baustellen sind laut den Wiener Linien im Zeitplan. Erst einmal der Blick nach Ottakring: Ab Montag, 21. August, sind die Gleisbauarbeiten in der Thaliastraße und der Maroltingergasse so weit abgeschlossen, dass die Straßenbahnlinien 10, 44 und 46 wieder uneingeschränkt unterwegs sein können.

Halbzeit bei der U1

Gut unterwegs scheinen auch die U-Bahn-Sanierungen zu sein. Bei der Gleisbaustelle der U1 im Bereich Reumannplatz ist Halbzeit: Zwei Wochen lang wird Tag und Nacht am Gleis in Fahrtrichtung Leopoldau gearbeitet. Pünktlich zu Schulbeginn wird die U1 durchgehend unterwegs sein. Bis einschließlich 3.9. müssen Fahrgäste, die bis Oberlaa fahren, am Reumannplatz in einen anderen U-Bahn-Zug umsteigen. Dieser steht am gegenüberliegenden Gleis und pendelt alle 12 Minuten zwischen Reumannplatz und Oberlaa.

Endspurt bei U6 im Süden

Im Endspurt sind die Arbeiten an der U6 zwischen Alterlaa und Am Schöpfwerk. Bis inklusive 27. August muss dort die U6 geteilt fahren. Der Ersatzbus U6E steht für Fahrgäste bereit. Saniert werden Signalanlagen und Stahlbetonteile, auf zwei Kilometer Länge wird zudem ein neues Entwässerungssystem installiert.

Arbeiten an zwei U6-Stationen

Damit zur Gürtel-Linie U6: In der Otto-Wagner-Station Alser Straße werden die Brückenbahnsteige modernisiert. Aufgrund der Bauarbeiten durchfährt die U6 tagsüber in Fahrtrichtung Siebenhirten die Station Alser Straße von Montag, 28. August, bis Donnerstag, 29. September. Fahrgästen, die Richtung Siebenhirten fahren und bei der Alser Straße aussteigen wollen, empfehlen die Wiener Linien den Umstieg bei der Station Josefstädter Straße. Wegen Sanierungsarbeiten ist außerdem in der Station Josefstädter Straße von Montag bis Donnerstag, 22 Uhr, nur ein eingleisiger Betrieb möglich.