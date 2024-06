Fit im Verkehr: ÖAMTC-Mobilitätspark feiert Jubiläum

Seit mittlerweile 5 Jahren macht der öffentlich zugängliche Verkehrsübungsplatz in Erdberg kleine und große Radler fit für den Straßenverkehr.

„Unser Mobilitätspark ist seit seiner Eröffnung zu einer zentralen Anlaufstelle in Sachen Verkehrssicherheit geworden“, freut sich Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. „Tausende Kinder und Erwachsene haben hier in den vergangenen Jahren das Radfahren gelernt und trainiert und sich allgemein auf die sichere Fortbewegung im Straßenverkehr vorbereitet.“

Hier kann sicheres Unterwegssein kostenlos trainiert werden

Der Übungsplatz ist dem Straßenverkehr realitätsnah nachempfunden und bietet einen geschützten Raum, damit Kinder erste Versuche am Lauf- oder Dreirad, mit dem Fahrrad oder Scooter ausprobieren und Erwachsene eigene E-Scooter, E-Bikes, Lastenräder oder Fahrräder testen können. Der Mobilitätspark ist für Radler jeden Alters frei zugänglich. Ausgestattet mit Ampelanlage, Kreisverkehr, Bahnübergang, Haltestellen und unterschiedlichen Fahrbahn-Untergründen, bietet der Platz optimale Bedingungen, um in einer sicheren Umgebung zu trainieren. In der vergangenen Wintersaison wurden die Zugangsmöglichkeiten erneuert und verbessert, zusätzlich wurden vor dem Park angenehme Aufenthaltsorte zum Verweilen geschaffen.

„Der ÖAMTC Mobilitätspark ist zu einem wichtigen Bestandteil des dritten Wiener Gemeindebezirks geworden“, betont Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher Wien-Landstraße. „Gerade im städtischen Raum gibt es oft wenige Möglichkeiten, wo Eltern mit ihren Kindern in geschütztem Umfeld das Radfahren trainieren und das sichere Verhalten im Straßenverkehr üben können. Daher ist der öffentlich zugängliche Verkehrsübungsplatz eine umso wichtigere Einrichtung.“

Breites Kursangebot und Radfahrprüfungen der Polizei Wien

Im Mobilitätspark finden zahlreiche Kurse der ÖAMTC Mobilitätsprogramme statt: E-Bike-Trainings, Radfahrkurse für Frauen (mit der Mobilitätsagentur Wien) oder das Verkehrserziehungsprogramm „Hallo Auto” (mit der AUVA). Dabei bekommen Kinder ein Gefühl für Entfernungen und Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Seit Bestehen des Mobilitätsparks haben insgesamt knapp 16.000 Personen aller Generationen an Kursen teilgenommen.

Darüber hinaus führt die Verkehrserziehungsgruppe der Polizei Wien Radfahrkurse und -prüfungen für Nachwuchs-Radler im Mobilitätspark durch. „Der Straßenverkehr birgt für Kinder oftmals unabschätzbare Gefahren. Durch das Training leistet die Wiener Polizei wichtige Präventionsarbeit, um Kinder auf ihrem Weg zu sicheren Verkehrsteilnehmern zu unterstützen”, erklärt Abteilungsinspektor Christoph Stowasser, Leitung Verkehrserziehungsgruppe der Polizei Wien. „Seit der Eröffnung vor fünf Jahren sind bereits 5.355 Kinder zur Radfahrprüfung im ÖAMTC Mobilitätspark angetreten. Diese beeindruckende Zahl unterstreicht die Wichtigkeit des Angebots.“

ÖAMTC Mobilitätspark

Baumgasse 131, 1030 Wien

Mo.–Fr., 15-20 Uhr

Sa., So., Feiertage, 8–20 Uhr

Informationen: www.oeamtc.at