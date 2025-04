Ferienstart, Festival, Verkehrsstress: Stau-Wochenende droht!

Volle Straßen, leere Nerven: Mit dem Start der Osterferien, einem Großkonzert in der Stadthalle und Ausflugsverkehr wird es eng in der Stadt. Der ARBÖ rechnet mit massiven Staus auf Wiens Hauptverkehrsrouten – vor allem am Freitag und Samstag. Wer kann, sollte Öffis nehmen oder früh starten.

Am Freitag, 11. April, beginnen die Osterferien. Das bringt dichte Kolonnen auf die Straßen. Besonders die klassischen Staustrecken in und rund um Wien dürften schnell an ihre Grenzen stoßen.

Laut ARBÖ sind folgende Bereiche besonders betroffen:

A23 Südosttangente , besonders beim Knoten Prater

A4 Ostautobahn Richtung Flughafen und Grenze

A2 Südautobahn rund um Guntramsdorf

A1 Westautobahn bei Steinhäusl

A22 Donauuferautobahn und Stadtgebiet Wien

Stadteinfahrten wie Altmannsdorfer Straße , Triester Straße , Westeinfahrt

Der Freitag bringt die erste Reisewelle, verstärkt durch den üblichen Pendlerverkehr. Am Samstag rollt dann die zweite Welle, insbesondere Richtung Westen.

Großkonzert sorgt für zusätzliches Chaos

Am Sonntagabend wird’s im Westen Wiens noch voller: Twenty One Pilots spielen in der Stadthalle – erstmals seit 2019. Tausende Fans, gesperrte Gassen und volle Straßen rund um Neubaugürtel, Hütteldorfer Straße und das Nibelungenviertel sind zu erwarten. Auch Parkplätze sind rar – und Kurzparkzonen gelten Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr. Wer also über Nacht bleibt, sollte rechtzeitig eine Lösung finden.

Marathon in Linz

In Linz findet am Sonntag der Donau-Marathon statt – mit zahlreichen Sperren. Für Autofahrer:innen ist das relevant, wenn sie über die A1 reisen: Dort kann es ebenfalls zu Verzögerungen kommen.

Empfehlung: Öffis statt Auto

„Wer nicht zwingend mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen“, sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. „Und wer fahren muss, sollte früh los, Pausen einplanen und mit Stau rechnen.“ Vor allem in Wien sei das Auto an diesem Wochenende die unentspannteste Option.