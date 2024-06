Jetzt anpacken: Fleißiges Garteln in Neu Marx

Auf reiche Ernte dürfen sich die Mitglieder des Gemeinschaftsgarten Neu Marx sicher im Herbst freuen. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger stattete kürzlich den fleißigen Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtnern einen Besuch ab.

Seit 2015 hat sich auf der ehemaligen Beton-Schotterfläche bei der Karl-Farkas-Gasse/Maria-Jacobi-Gasse ein blühendes Paradies auf 1.000 Quadratmetern entwickelt. Der Gemeinschaftsgarten Neu-Marx bringt seinen Mitgliedern ein Stück Grün mitten in der Stadt.

Nutz-, Ziergarten und ein Platz zum Austausch

Mit dem Neu Marx Garten hat die Wiener Standortentwicklung die große Freifläche auf dem Areal des ehemaligen Schlachthofs für Zwischennutzungen eröffnet. Der Upcycling-Gedanke wurde bei dem charmanten Gemeinschaftsgarten von Beginn an mit einbezogen. Hier blühen farbenfrohe Blumen, reift köstliches Gemüse und Obst und duften frische Kräuter in besonderen Beeten: Sie wurden aus Ziegeln der nahe gelegenen Baustelle, Getränkekisten, Paletten gebaut. Auch alte Körbe, Kästen, Bettgestelle, Kaffeesäcke, Badewannen und Fahrräder als Rankhilfen blitzen im Areal hervor, die den Pflanzen des Nutz- und Ziergartens ein behagliches „Zuhause“ bieten. An der gemeinsamen Nutzung des Stückchen Grüns in städtischer Umgebung schätzen die Mitglieder auch den nachbarschaftlichen Austausch bei der Gartenarbeit. Da kommt auch Bezirksvorsteher Erich Hohenberger gerne auf einen Plausch vorbei und wünscht allen Gärtnerinnen und Gärtnern eine erfolgreiche Saison!

Neu Marx Garten Infos