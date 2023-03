Gratis Rechtsberatung im Amtshaus Floridsdorf

Die Zeiten sind nicht leichter geworden, immer öfter müssen Wienerinnen und Wiener um ihr Recht kämpfen: Sei es bei Mieten, Energie­preisen oder anderen Streitig­keiten. Aber woher den dafür notwendigen Juristen nehmen, wenn man sein Honorar nicht bezahlen kann? „Bis zur Corona-­Pandemie war die kostenlose Rechtsberatung in der Bezirksvorstehung eine beliebte und überaus frequentierte ­Einrichtung gewesen“, erklärt ­Bezirksvorsteher Georg Papai.

Ohne Anmeldung

Außerdem erinnert er sich: „In Floridsdorf ging man damals schon einen Schritt weiter als im Rest von Wien und hat die Beratung nicht nur einmal im Monat, sondern wöchentlich angeboten.“ Doch dann kam der erste Lockdown und die Rechtsanwaltskammer stellte dieses Service ein, ohne eine Neuauflage in Aussicht zu ­stellen. Daher reagierte Papai und organisierte ein kostenloses Rechtsanwalts-Service: Dr. Bernhard Eigner erteilt ab jetzt jeden Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr ohne ­Anmeldung in der Bezirksvor­stehung Am Spitz im 2. Stock gratis ­Auskünfte.