Flut-Katastrophe: Schüler sammeln für Familie!

In Ottakring wird geholfen. Die engagierten Volksschüler der Julius-Meinl-Gasse ließ die Flutkatastrophe nicht kalt und sie sammelten für den guten Zweck.

Bravo, Mädchen und Buben der Volksschule Julius-Meinl-Gasse! Wie berichtet, starten die Kinder regelmäßig Aktionen wie ein „Spenden-Singen“ oder einen „Spenden-Lauf“. Viele Organisationen konnten in den letzten Jahren ­bedacht werden: die „Herzkinder“, die „Kinderkrebshilfe“ oder „Vier Pfoten“. Neben ihrem Taschengeld helfen oft auch die Eltern mit einem Griff ins Börserl mit.

Schlimmes Schicksal

Heuer hat die schreckliche Hochwasser-Katastrophe in Niederösterreich Spuren in den Köpfen hinterlassen. Es war ein Herzenswunsch der Kinder, hier aktiv zu sein. Sie wählten einen Fall, der mit der Schule zu tun hat: eine Ex-Schülerin und mittlerweile vierfache Mutter von 7- bis 14-Jährigen im Bezirk Tulln wurde in der Nacht zum 15.9. schwerst getroffen. Ihr Haus wurde überflutet, seitdem musste die Familie auf dem Camingplatz wohnen.

Betrag übergeben

Innerhalb kurzer Zeit wurde die Summe von 1.000 Euro gesammelt und kurz vor den Herbstferien übergeben. Möge die Spende Not lindern.