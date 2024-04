FLEX-Tickets für die Formula 1® Ausstellung gewinnen!

F1® Ausstellung feiert Romain Grosjean – Ein Mann, der zweimal Geburtstag feiert

Romain Grosjean ist nicht nur ein herausragender Rennfahrer, sondern auch ein Mann, der in seinem Leben bereits zweimal Geburtstag gefeiert hat. Am 29. November 2020 überlebte Grosjean einen schrecklichen Unfall beim Bahrain Grand Prix, der seinen Formel-1-Rennwagen in Flammen aufgehen ließ.

„Survival“

Seine spektakuläre Rettung aus den Flammen und seine anschließende Genesung machten weltweit Schlagzeilen. Die Überreste von Romains Auto, das sich bei hoher Geschwindigkeit in zwei Teile spaltete und sofort explodierte, wurden drei Jahre lang unter Verschluss gehalten. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Moneygram Haas F1® Team und den Produzenten der Formula 1® Exhibition ist das Chassis nun in der F1-Ausstellung in Wien zu sehen. In einem eigens dafür gestalteten Raum mit dem Titel „Survival“ wird das Chassis von einer großen Videoinstallation begleitet, die bisher unveröffentlichte Aufnahmen des Unfalls zeigt.

„Nach dem Aufprall standen 120 Kilo Kraftstoff und die Batterie in Flammen. Die Überlebenszelle schützt den Fahrer bei einem schweren Crash, so auch mich. Das Chassis ist noch intakt, der Halo ist vorhanden und abgesehen von den Schäden und Verbrennungen ist es immer noch so, wie es sein sollte. Ich denke, das hat mein Leben gerettet.“ Romain Grosjean Rennfahrer

Zweiter Geburtstag

Seit diesem dramatischen Vorfall wird der Tag des Unfalls von Romain Grosjean, der am 17. April 1986 geboren wurde, oft als sein „zweiter Geburtstag“ betrachtet. Dieser Tag markiert nicht nur seinen physischen Geburtstag, sondern auch die Wiedergeburt eines Mannes, der große Entschlossenheit und Stärke zeigte, um gegen alle Widrigkeiten anzukämpfen.

Grosjeans Geschichte ist ein Symbol für Mut und Beharrlichkeit. Sein bemerkenswertes Comeback nach dem Unfall zeigt, dass er nicht nur ein talentierter Rennfahrer ist, sondern auch ein Vorbild für Durchhaltevermögen und den menschlichen Willen.

Als zweifacher Vater und engagierter Motorsportler setzt sich Grosjean weiterhin für Sicherheit im Motorsport ein und nutzt seine Plattform, um anderen Hoffnung und Inspiration zu geben. Sein außergewöhnliches Leben und seine Erfahrungen machen ihn zu einem wahren Helden auf und abseits der Rennstrecke.

Formula 1® Ausstellung

Die Formula 1® Ausstellung bietet in der METAStadt auf über 3.000 m2, eine fesselnde Mischung aus unveröffentlichtem Film- und Bildmaterial sowie eindrucksvollen audiovisuellen Elementen, interaktiven Exponaten und historischen Grand-Prix™-Rennwagen und Grand-Prix™-Autos aus verschiedenen Epochen. Die sieben von preisgekrönten Kurator:innen, Künstler:innen und Filmemacher:innen speziell gestalteten Räumen begleiten erzählerisch durch die Geschichte der Königsklasse des Motorsports und geben einzigartige Einblicke in die außergewöhnliche Welt der Formula 1®. Die über mehrere Jahre entwickelte Ausstellung ist somit ein Pflichttermin für alle Fans und Motorsportbegeisterte.

Tickets sind ab 24,90 Euro erhältlich auf oeticket.com oder an der Tageskassa (nur Bankomat- oder Kreditkarte)

Formula 1® Ausstellung 16. April – 16.Juni 2024

METAStadt Wien, Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr

-10% Ermäßigung auf allen Zeitfenstertickets am 16.,17. und 18.4.2024

Buchbar von 11. bis 18.4.2024 auf oeticket.com oder vor Ort an der Tageskasse

