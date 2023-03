Fortuna 05-Platz: Die Sanierung ist geglückt

Der Fußballklub ­Fortuna 05 wurde 1905 gegründet und ist somit einer der ­ältesten Fußballvereine in Wien. Der Sportplatz befindet sich in Döbling in der Krottenbachstraße 53 und wird aufgrund seiner erhöhten Lage neben dem Hugo-Wolf-Park auch „Krotten­bachalm“ ­genannt.

Neubau

Derzeit aber freuen sich die rund 200 betreuten Ballkünstler auf die Eröffnung der neuen Vereinsgebäude am Fortunaplatz. Es sind dies dann die derzeit ­modernsten Unterkünfte aller Wiener Fußballvereine. Die Energieversorgung erfolgt über Photovoltaikanlagen und eine Luftwärmepumpe, es gibt in allen Räumen Fußbodenheizung, modernste Dusch- und Sanitäranlagen, ein begrüntes Flachdach sowie eine neue Kantine mit einer modernen Schankanlage und einem neuen, engagierten Kantinenpächter. Den Großteil der Kosten hat die Stadt Wien übernommen. Einen Teil der Aufwendungen müssen freilich die Vereinsmitglieder mit Hilfe von Sponsoren aufbringen. Gönner für die überaus erfolgreiche Vereinsführung mit ihren besonders engagierten Jugendgruppen werden noch gesucht.

Gästeteams

Auf dem Kunstrasenplatz haben auch Gastmannschaften Unterkunft gefunden, so wie etwa der erfolgreiche Währinger Verein SC Pötzleinsdorf.