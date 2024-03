Frauenwoche: Gratis Schutzimpfungen für alle!

Die Stadt organisiert von 4. bis 8. März Impfungen gegen HPV, Mumps-Masern-Röteln und COVID-19, die von allen Wienerinnen und Wienern kostenlos in Anspruch genommen werden können. Zum Einsatz kommen dabei die neuen mobilen Impfbusse des Stadtgesundheitsamts.

„Mit den Impfaktionen im Rahmen der ersten Wiener Frauenwoche setzen wir den Wunsch nach mehr niederschwellige Angeboten im Gesundheitsbereich um“, sagt Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Impfstationen werden vor der Uni, im FEM Med Frauengesundheitszentrum und im Rathaus eingerichtet.

Mobile Impfbusse groß im Einsatz

Bei der Eröffnung des neuen Stadtgesundheitsamts wurde versprochen, neue mobile Gesundheitsangebote direkt vor die Haustür zu bringen. Die angesprochenen mobilen Impfbusse haben nun ihre ersten großen Einsätze. „Es freut mich sehr, dieses qualitativ bessere und maßgeschneiderte Dienstleistungsangebot für die Wienerinnen und Wiener dort, wo sie es benötigen, zu realisieren.“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Hier wird in der Frauenwoche 2024 geimpft

HPV-Impfung am Internationalen HPV-Tag

4. März 2024, 09:00 bis 16:00 Uhr

Universität Wien (1010, Universitätsring 1, Vor dem Haupteingang)

Kostenlose HPV-Impfung für alle vom 9. Geburtstag bis zum 21. Geburtstag

HPV- und MMR-Impfung im FEM Med Frauengesundheitszentrum

5. März 2024, 09:00 bis 13:00 Uhr

6. März 2024, 09:00 bis 13:00 Uhr

7. März 2024, 09:00 bis 13:00 Uhr

FEM Med Frauengesundheitszentrum (1100, Reumannplatz 7)

Kostenlose HPV-Impfung für alle vom 9. Geburtstag bis zum 21. Geburtstag

Kostenlose Mumps-Masern-Röteln-Impfung für alle ab dem vollendeten 9. Lebensmonat

HPV- und COVID-19-Impfung im Rathaus am Weltfrauentag

8. März 2024, 14:30 bis 19:00 Uhr

Wiener Rathaus (Eingang über 1010, Lichtenfelsgasse 2)

Kostenlose HPV-Impfung für alle vom 9. Geburtstag bis zum 21. Geburtstag

Kostenlose COVID-19-Impfung für alle ab dem vollendeten 5. Lebensjahr

Kostenlose Mumps-Masern-Röteln-Impfung für alle ab dem vollendeten 9. Lebensmonat

Allgemeine Hinweise zur Impfaktion

Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Die Abwicklung erfolgt nach dem Prinzip First Come First Serve. Alle oben genannten Impfungen erfolgen kostenlos. Geimpft werden grundsätzlich in Wien aufhältige Personen. Im Optimalfall bitte folgende Dinge zur Impfung mitnehmen: Lichtbildausweis zur Bestätigung der Identität, Impfpass (sofern vorhanden) und eine E-Card (sofern vorhanden). Wenn man eine E-Card hat, erfolgt umgehend ein Eintrag in den E-Impfpass. Sollte man keine E-Card haben, ist ein Eintrag in den E-Impfpass leider nicht möglich.

Weiterführende Informationen finden sich auch online unter www.impfservice.wien