Freie Fahrt für Radler entlang des Liesingbachs

Im Zuge der Renaturierung des Liesingbaches im 23. Bezirk wurde nun der neue Fuß-, Radweg parallel zur Hochwassergasse zur Benutzung freigegeben.

Auf 18,4 Kilometer fließt der Liesingbach durch das Wiener Stadtgebiet, die erste Hälfte wurde bereits schrittweise ab 1997 renaturiert. Seit 2020 wird die 2. Hälfte auf dem insgesamt 9,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße umgestaltet.

Für die Anrainer bringt die naturnahe Gestaltung mehr Lebensqualität, etwa durch die Verbesserung der beliebten Radroute entlang des Baches. “Eine optimierte Routenplanung sowie zwei Unterführungen ermöglichen einen durchgehenden Wegverlauf am linken Bachufer. Durch die schrittweise Zusammenlegung der ehemaligen Radroute ans linke Bachufer wird dann eine Direktverbindung entlang der Liesing entstehen – eine deutliche Verbesserung für alle, die die einzigarte Natur- und Freizeitoase am Liesingbach per Rad erkunden”, erläutert die für Gewässer und Mobilität zuständige Stadträtin Ulli Sima. Nun gibt es für die Pedalritter wieder einen Grund zur Freude.

Neuer Liesingbachradweg Hochwassergasse

Im Zuge der Renaturierung des Liesingbaches wurde nun der neue Fuß-, Radweg parallel zur Hochwassergasse zur Benutzung freigegeben. Dieser schließt direkt an die neue Unterführung der Laxenburgerstraße an.

Mit dem neuen Weg ist eine Benutzung abseits der Straße nicht nur sicherer, auch das Ambiente mit der renaturierten Liesing und der damit einhergehenden neuen Begrünung ist viel ansprechender.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof dazu: „Ich freue mich, dass ein weiterer Abschnitt entlang des Liesingbaches autofrei genutzt werden kann!“

