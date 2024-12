Starkes Ende für ein großartiges Tourismus-Jahr: Die Wiener Hotels freuen sich über volle Reservierungsbücher zu den Weihnachtsfeiertagen. “Christmas in Vienna” ist unschlagbar.

An den Advent-Wochenenden und zu Silvester ist kein Zimmer mehr zu bekommen! Die Hotels der Stadt zünden aus Dankbarkeit viele Adventkerzen an, so gut läuft das aktuelle Geschäft: Die Dezember-Auslastung von 85 Prozent bedeutet ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein neuer Rekord, sogar im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit …

Mehr Betten, höhere Zimmerpreise

“Gegenüber der bisherigen Rekordsaison von 2019, in der wir ähnliche Auslastungen hatten, hat sich die Zimmeranzahl enorm erhöht. Wir haben in den letzten fünf Jahren rund 10.000 Betten mehr in der Stadt und dennoch können wir diese hohe Auslastung halten”, erläutert Dominic Schmid, Obmann der Fachgruppe Hotellerie. Und, so ergänzt er, bei leicht gestiegenen Erlösen: “Die Zimmerpreise liegen um 5 Prozent über dem Vorjahr.”

Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Damit wird auch das Gesamtergebnis 2024 rekordverdächtig sein. Aber nur in Bezug auf Gästezahlen und Umsätze. Die Gewinne seien hingegen “aufgrund gesteigerter Personal- und Energiekosten eingebrochen. Sie werden um rund 10 Prozent niedriger ausfallen”, zieht Schmid eine zwiespältige Bilanz.