Dreifach frischer Genuss vom Markt im Grätzl

Auf dem Margaretenplatz, vor der Altlerchenfelder Kirche und im Servitenviertel warten Spezialmärkte mit besonderen Schmankerln auf. Bewohner können sich gleich „ums Eck“ mit frischem Obst und Gemüse und Spezialitäten eindecken.

Im Rahmen der Initiative „meinkaufstadt Wien” werden Wiener Nahversorger unterstützt und das Einkaufserlebnis im Grätzl gefördert. Die Interessensgemeinschaften und Vereine der Kaufleute der jeweiligen Bezirke engagieren sich dabei im Rahmen von Veranstaltungen und Aktionen, die lokale Wirtschaft zu stärken und Bewohner auf das vielfältige Kaufangebot im eigenen Grätzl aufmerksam zu machen. So laden unter anderem auch zahlreiche wöchentliche Spezialitätenmärkte zum gemütlichen Gustieren und Einkaufen im Grätzl ein.

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an frischem, saisonalem Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten wie Salami, Rohschinken, Burrata und frische Pasta.. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und fangfrische Seesaiblingen in Bio-Qualität (natur, gebeizt oder geräuchert). Unbedingt probieren sollte man auch die fantastischen im Holzofen gebackenen Bio-Backwaren aus Sauerteig.

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße/Ecke Schottenfeldgasse, auf dem Ceija-Stoijka-Platz vor der Kirche)statt. Ein liebevoll abgestimmtes Angebot mit typisch Lerchenfelder Ambiente und regionalen Produkten. Bei jedem Wetter versammeln sich zahlreiche Standler, um Gemüse, Wein, Säfte, Fleisch, Fisch, Käse, Brot, ausgewählte Spezialitäten und Eigenkreationen anzubieten. Besucher erwartet zudem eine breite Palette an Bio-Produkten.

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags von 10 bis 19 Uhr vor der Servitenkirche ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Geboten werden regionale, österreichischen Produkte sowie europäische Spezialitäten. Neben Obst und Gemüse findet man verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr. Mit dem Floradl-Lieferservice kann mann sich auch ganz bequem die Einkäufe nach Hause liefern lassen (für 6 Euro im 9. Bezirk, floradl.at).

Mehr Infos und weitere Veranstaltungen findet man unter meinkaufstadt.wien