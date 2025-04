Pillow Night im 25hours Hotel: Party, Promis und Polsterschlacht

So ein Abend passiert nicht alle Tage – das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier verwandelte sich bei der ersten „PILLOW NIGHT“ am 9. April in eine vibrierende Party-Zone. Mit dabei: ein Hauch von Wahnsinn, eine ordentliche Portion Glamour und ganz viel Musik.

Hotel wird zur Bühne – und zum Spielplatz für Erwachsene

Die „PILLOW NIGHT“ ist ein neues Frühlingsevent, das sich definitiv sehen – und erleben – lassen kann. Das 25hours Hotel zeigte sich von seiner wildesten Seite und wurde kurzerhand zum Festivalgelände mitten in der City. In jedem Winkel des Hotels wartete ein neues Erlebnis – von Live-Gigs über Polsterschlachten bis zu einem Mario-Kart-Turnier auf der Konsole.

Das Line-up konnte sich sehen lassen: Die Bühne gehörte Dunkelbunt, Flirtmachine und Anna Ullrich. Während Dunkelbunt am Dachboden orientalische Klänge mit elektronischen Beats verschmolz, präsentierten Flirtmachine ihr brandneues Album „California Salzburg“ – die Pillow-Gäste waren die ersten, die es live hören durften. Anna Ullrich, bekannt aus den heißesten Clubs von Wien bis Zürich, rundete das Musikprogramm mit einem energiegeladenen Set ab.

Wenn Kissen fliegen: Promi-Polsterschlacht begeistert Gäste

Ein echtes Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes fluffig – war die große Promi-Polsterschlacht. Unter der Leitung von Box-Legende Fadi Merza griffen Entertainer Mat Schuh, Jakob Neunteufel und Patricia Rzehatschek (GM 25hours) beherzt zu den Kissen. Ihr Gegner? Das Team rund um Polsterschlacht-Weltmeisterin Katharine Merkle. Das Ganze endete in einem wilden, aber fairen Getümmel – mit viel Lachen und noch mehr Federn.

Wer war da? Nur halb Wien!

Die Gästeliste las sich wie das Who-is-Who der Wiener Szene: General Manager Martin Schrödl, Künstler Franz Josef Baur, Star-Anwalt Dr. Georg Zanger, Gastronomin Haya Molcho mit ihren Söhnen, Modelagentur-Boss Roberta Manganelli, Fashionweek-Mastermind Zigi Mueller-Matyas, Umwelt-Ikone Nunu Kaller, Designerin Sabine Karner und viele mehr. Insgesamt rund 600 Gäste machten das Hotel zur pulsierenden Partyzentrale.

Von Kleidertausch bis Karaoke – die Suiten als Erlebniszonen

Nicht nur das Bühnenprogramm hatte es in sich, auch die Hotel-Suiten wurden kreativ genutzt:

In der Kleidertausch-Suite wurde unter dem Motto „Bring ein Teil, nimm ein Teil“ nachhaltig gestylt.

wurde unter dem Motto „Bring ein Teil, nimm ein Teil“ nachhaltig gestylt. Die Karaoke-Suite mit Tokio-Vibes brachte Kimono-Flow und Mitsing-Garantie.

mit Tokio-Vibes brachte Kimono-Flow und Mitsing-Garantie. Mario Kart-Fans duellierten sich beim „Fritz Race“, moderiert von – wer hätte es gedacht – Fritz.

duellierten sich beim „Fritz Race“, moderiert von – wer hätte es gedacht – Fritz. Wer es ruhiger mochte, strickte bei „Knit & Relax“ mit Sophie von bitte.mach.das oder genoss ein Gläschen in der Bubble Bath Suite by Kattus .

. Weitere Highlights: Die BLACKLIGHT Suite by Ottakringer, die RETRO RETREAT Suite by Supersense, Zirkusschule by Bumfidl, und die stylische Capturing Suite mit Fotoautomat à la John & Yoko.