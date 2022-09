Fünf gute Tipps für junge Augen

Kinder und Jugend­liche sind zurzeit völlig auf den Schul­beginn fokussiert daher sollte man auch die Augen speziell darauf vorbereiten! Die Wiener Landes­innung der Optiker gibt dazu fünf wertvolle Tipps:

1. Regelmäßige optometrische Kon­trollen.

2. Warnzeichen wie besondere Anstrengung beim Sehen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit beachten.

3. Ab ins Freie: Tageslicht ist das Um und Auf.

4. Bildschirmzeiten einschränken!

5. Die richtige Brille.

Leistungsprobleme

„Gerade in der Phase des Schulbeginns, in der das ­stundenlange Nahsehen am Schreibtisch losgeht, sind die Kinder besonders gefährdet, eine Fehlsichtigkeit zu entwickeln“, weiß Landesinnungsmeister Walter Gutstein. „Leistungsprobleme haben oft eine unerkannte Sehschwäche als Ursache.“