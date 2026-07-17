Hansaton eröffnet World of Hearing in Mariahilf

Wie hört sich eigentlich ein Restaurantbesuch an, wenn man einen Hörverlust hat? Oder ein klassisches Konzert? Antworten auf diese Fragen gibt die neue Hansaton World of Hearing in Wien. Mit interaktiven Erlebnisstationen und einem einzigartigen Hörerlebnisraum möchte Hansaton Hörgesundheit verständlich machen – für Betroffene ebenso wie für ihre Familien.

Statt Berührungsängste zu verstärken, ist auf der Mariahilfer Straße 31/Ecke Capistrangasse ein Ort entstanden, an dem Besucherinnen und Besucher kostenlos Hörgesundheit erleben, verstehen und ausprobieren können – ganz ohne Verpflichtung und in einer modernen Atmosphäre.

Wer die neue Hansaton World of Hearing selbst entdecken möchte, kann jederzeit einen Termin buchen oder einfach vorbeischauen.

Vom Fachgeschäft zur Erlebniswelt für alle Sinne

Viele Menschen verbinden Hörakustik noch immer mit einem Besuch, den man erst dann macht, wenn das Hören bereits deutlich eingeschränkt ist. Genau dieses Bild möchte Hansaton verändern. Die neue World of Hearing richtet sich nicht nur an Menschen mit einer diagnostizierten Hörminderung, sondern ebenso an Angehörige, gesundheitsbewusste Wienerinnen und Wiener sowie alle, die sich frühzeitig mit ihrer Hörgesundheit beschäftigen möchten.

Statt ausschließlich Produkte zu präsentieren, setzt das Konzept auf Erleben, Verstehen und Ausprobieren. Moderne Hörtechnologie wird verständlich erklärt, Hörsituationen können realitätsnah erlebt werden und persönliche Beratung findet in einer offenen, entspannten Umgebung statt. So wird Hörgesundheit zu einem Thema, mit dem man sich gerne beschäftigt – und nicht erst dann, wenn Probleme den Alltag bereits beeinträchtigen.

Mitten auf der Mariahilfer Straße, eine der meistbesuchten Einkaufsstraßen Österreichs, möchte Hansaton damit ein Zeichen setzen: Hörvorsorge soll genauso selbstverständlich werden wie andere Gesundheitschecks.

Der Hörerlebnisraum: Wenn Angehörige plötzlich hören, wie ihre Liebsten hören

Das Herzstück der neuen World of Hearing ist der Hörerlebnisraum – ein Konzept, das in dieser Form einzigartig ist.

Ausgestattet wie ein kleines Kino mit großer Leinwand tauchen Besucherinnen und Besucher in unterschiedliche Alltagssituationen ein: ein Familienessen, ein Restaurantbesuch, ein klassisches Konzert oder ein Spaziergang durch die Stadt.

Gleichzeitig lässt sich per Knopfdruck einstellen, wie dieselbe Situation mit verschiedenen Formen eines Hörverlusts klingt. Plötzlich verschwinden Gesprächsteile im Hintergrundlärm, Musik verliert ihre Brillanz oder Stimmen wirken undeutlich. Was Betroffene oft seit Jahren beschreiben, wird für Angehörige innerhalb weniger Minuten nachvollziehbar.

Gerade Familien erleben dabei häufig einen emotionalen Perspektivenwechsel. Denn viele Menschen sagen: „Er hört mich doch – warum antwortet er dann nicht richtig?” Im Hörerlebnisraum wird verständlich, dass Hörverlust häufig weniger mit dem Hören als mit dem Verstehen zu tun hat.

„Viele Familien erleben im Hörerlebnisraum einen echten Aha-Moment. Erst wenn man selbst erlebt, wie sich ein Hörverlust anfühlt, wird verständlich, warum alltägliche Gespräche für Betroffene so anstrengend sein können.“

…erzählt Alexandra Rupprecht, gewerberechtliche Geschäftsführerin und Hörakustikmeisterin von Hansaton in Wien.

Gemeinsam zum Termin: Warum Angehörige oft der wichtigste Begleiter sind

Hörverlust betrifft selten nur eine einzelne Person. Oft sind es Partnerinnen und Partner, Kinder oder enge Freundinnen und Freunde, die erste Veränderungen bemerken.1 Gleichzeitig fällt es vielen Betroffenen schwer, das Thema selbst anzusprechen oder den ersten Termin zu vereinbaren.

Deshalb bietet Hansaton auch Doppeltermine an. Zwei Personen können gemeinsam ins Fachgeschäft kommen und sich parallel oder nacheinander beraten lassen. Das nimmt Unsicherheit, schafft Vertrauen und ermöglicht einen offenen Austausch.

Auch für Angehörige bietet der gemeinsame Besuch einen Mehrwert. Fragen können direkt besprochen, Hörsituationen gemeinsam erlebt und mögliche nächste Schritte in Ruhe entschieden werden.

Dass Angehörige eine wichtige Rolle spielen, bestätigt auch die Forschung. Studien zeigen, dass Menschen mit Hörverlust häufig erst auf Initiative ihres persönlichen Umfelds professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ein gemeinsamer Termin kann deshalb eine wichtige Unterstützung sein.2

Hörgesundheit beginnt mit Neugier

Nicht jeder, der die World of Hearing besucht, benötigt sofort ein Hörgerät. Oft geht es zunächst darum, das eigene Gehör besser kennenzulernen oder erste Fragen zu klären – zum Beispiel über Prävention mit maßgefertigtem Gehörschutz. Wer sich noch nicht sicher ist, ob ein Besuch sinnvoll ist, kann sein Hörvermögen auch bequem von zu Hause aus einschätzen.

Ein kostenloser Online-Hörtest bietet eine erste Orientierung und zeigt, ob eine genauere Abklärung empfehlenswert sein könnte. Anschließend stehen die Expertinnen und Experten von Hansaton für eine persönliche Beratung zur Verfügung – unverbindlich und individuell.

Ein Online-Hörtest ersetzt zwar keine professionelle Hörmessung, eignet sich aber sehr gut als erste Orientierung. Zeigt das Ergebnis Auffälligkeiten, empfiehlt sich eine weiterführende Untersuchung bei Hörakustikerinnen und Hörakustikern oder einer HNO-Ärztin bzw. einem HNO-Arzt.1

Ein neues Kapitel für Hörvorsorge mitten in Wien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin,3 dass frühzeitige Vorsorge und eine rechtzeitige Versorgung entscheidend dazu beitragen können, Kommunikationsfähigkeit, soziale Teilhabe und Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten.

Mit der neuen World of Hearing zeigt Hansaton, dass moderne Hörvorsorge weit über klassische Produktberatung hinausgehen kann. Sie verbindet Information, persönliche Erfahrung und moderne Technologie zu einem Gesundheitsangebot, das Menschen und ihre Familien gleichermaßen anspricht.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, ist in der Hansaton World of Hearing auf der Mariahilfer Straße herzlich willkommen. Alternativ bietet der kostenlose Online-Hörtest einen einfachen ersten Schritt, um das eigene Hörvermögen besser kennenzulernen – ganz bequem von zu Hause aus.

©Hansaton