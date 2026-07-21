Warum Saunieren auch im Sommer guttut

Wer glaubt, dass Saunieren nur in der kalten Jahreszeit Sinn macht, irrt. Gerade im Sommer kann der bewusste Wechsel zwischen wohltuender Wärme, erfrischender Abkühlung und entspannenden Ruhephasen den Körper dabei unterstützen, besser mit hohen Temperaturen umzugehen.

Im Thermenresort Loipersdorf gehört die Sauna deshalb auch in der warmen Jahreszeit fest zum Wohlfühlprogramm.

Aufgüsse sorgen für Erholung

Im Adults-only-Schaffelbad stehen den Gästen 14 Saunen sowie zahlreiche Ruhebereiche und Entspannungsbecken zur Verfügung. Besonders beliebt sind die insgesamt 58 geführten Spezialaufgüsse pro Woche. Die erfahrenen Saunameister erklären vor jedem Aufguss den Ablauf, die verwendeten Düfte und achten währenddessen genau auf das Wohlbefinden der Gäste. Wichtig dabei: ausreichend trinken, auf den eigenen Körper hören und sich genügend Zeit für Abkühlung und Erholung nehmen.

Auch Ärztin und Aufgussmeisterin Jessica Schüller betont, dass nicht die Jahreszeit entscheidend sei, sondern die Reaktion des Körpers auf den Wechsel zwischen Hitze und Kälte. Regelmäßiges Saunieren könne die Durchblutung fördern, die Regeneration unterstützen und das Herz-Kreislauf-System stärken.

Sommeraktion bis September

Wer das Sommer-Saunieren selbst ausprobieren möchte, profitiert noch bis 13. September 2026 vom Summer Special: Auf den Tageseintritt ins Schaffelbad gibt es 20 Prozent Ermäßigung. Familien kommen gleichzeitig beim Family Summer im Thermen- und Erlebnisbad auf ihre Kosten. Während die Kinder betreut werden, können Eltern entspannt eine Auszeit im Saunadorf oder den Thermalbecken genießen. Und sollte das Wetter einmal umschlagen, geht der Wellnesstag in den angenehm warmen Innenbereichen einfach weiter. So wird die Therme Loipersdorf auch im Sommer zum perfekten Ort für Erholung und neue Energie.