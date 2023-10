Fünfhaus hat ein neues medizinisches Zentrum

Anfang Oktober nahm das Primärversorgungszentrum PVZ Fünfhaus seinen Betrieb auf. Mehrere Ärzte unter einem Dach bieten umfassende Leistungen, spezieller Fokus wird auf Wundmanagement, Vorsorgeuntersuchungen und die psychosoziale Versorgung gelegt.

Unweit des Standorts der ehemaligen Gruppenpraxis von Farnush Ouhadi und Eva Pilz befindet sich die Ordination nun in den renovierten Räumlichkeiten des ehemaligen Kaiserin Elisabeth-Spitals in der Goldschlagstraße 59a. Auf über 500 Quadratmetern sind vier Ärzte, Pflegepersonal, eine Ernährungsberaterin, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sowie eine Psychotherapeutin für die Patienten im Einsatz. Somit gibt es nun an einem zentralen Ort im Bezirk eine breit aufgestellte und erstklassige Gesundheitsversorgung.

Von Psychotherapie bis Diätologie

Das multiprofessionelle Team widmet sich neben der medizinischen Akutversorgung und den eingangs erwähnten Behandlungen besonders intensiv chronisch erkrankten Menschen. Zusätzlich können Patienten von Leistungen der Psychotherapie, Sozialarbeit und Diätologie profitieren. „Mit Eröffnung des PVZ Fünfhaus ist ein weiterer Schritt in Richtung umfassender Gesundheitsversorgung in Rudolfsheim-Fünfhaus gesetzt. Ich freue mich, dass der neue Standort mit seinen freundlichen und kompetenten Mitarbeiter nun für die gesundheitlichen Belange der Bewohner unseres Bezirks geöffnet ist“, so Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Das Primärversorgungszentrum hat montags bis freitags jeweils von morgens bis abends geöffnet. Genauere Informationen finden Sie unter PVZ Fünfhaus.