Für die Junggebliebenen: Zum Senioren-Tarif auf die Kaiser Wiesn

Am 27. September 2023 stehen auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater ganz im Zeichen der Senioren! Die Pensionistenklubs organisieren einen Nachmittag zum Spezial-Tarif für alle jung gebliebenen Wiener „60+“. Man kann sich einfach regulär anmelden oder am Gewinnspiel teilnehmen: Denn die Klubs suchen nämlich auch das schönste Wiesn-Pärchen „60+“!

Fröhlich und unbeschwert geht es auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater zu, wenn am Senioren-Nachmittag am 27. September gemeinsam gefeiert wird. Dabei kann man geselliges Miteinander, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und österreichisches Brauchtum genießen. An diesem Tag bietet die Kaiser Wiesn zwischen 11:30-17:30 Uhr im Gösser-Festzelt ein ausgewähltes Unterhaltungsprogramm für Senioren. So werden Show Acts, wie den Edlseern und der Werder Klub.Band erwartet. Die Klub-Gäste werden schon am Eingang von den Klub-Mitarbeitern nett begrüßt. Und wer seine Lieben anlässlich eines Geburtstags oder eines Jubiläums überraschen möchte, kann dies jetzt noch vorab im Klub bekannt geben. Die Jubilare werden dann im Festzelt mit einem Tusch und einem herzlichen Glückwunsch eigens geehrt!

Natürlich darf an diesem Tag auch der Genuss nicht zu kurz kommen. Für alle Klubmitglieder gibt es daher eine Schmankerl-Aktion zum SeniorInnen-Tarif: ein Krügerl und 1/2 Hendl zum Vorzugspreis-Preis von € 18,-. Zudem erhalten alle Klub-Gäste eine Überraschung.

Wiesn-Pärchen 60+ gesucht!

Mitmachen und mit den Klubs Gratistickets für die Wiener Kaiser Wiesn gewinnen: Die Klubs suchen das schönste Wiesn-Pärchen Wiens! So einfach geht´s: Senden Sie ein Foto von sich und Ihrer Wiesn-Begleitung in Dirndl und Lederhose an gewinnspiel@kwp.at, Betreff „Trachtenpärchen“. Name, Telefonnummer, Adresse und schon hat man die Chance auf einen unvergesslichen Wiesn-Tag zum Nulltarif!

Unter allen Zusendungen werden 4×2 Gratistickets für die Wiener Kaiser Wiesn am 27. September 2022 verlost. Die vier schönsten und kreativsten Trachtenpärchen gewinnen.

Einsendeschluss ist der 15. September 2023.

Natürlich kann man sich auch ohne am Gewinnspiel teilzunehmen ganz einfach regulär im nächsten Klub anmelden. Infos über alle Klubs, die im Sommer geöffnet haben findet man auf www.dieklubs.at oder über die Klub-Hotline: Telefonnummer 01 / 313 99-170112