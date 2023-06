Für unsere Kleinsten ist es ja doch das Größte!

Mehr als 30 Spielplätze gibt es in Hietzing. Das Angebot reicht vom Wald- über Western- bis hin zum Generationen-Spielplatz.

Der 13. Bezirk ist der „1. familienfreundliche Bezirk“ unserer Stadt. Und das ist nicht zu übersehen. Rund 30 Spielplätze finden sich in Hietzing und dabei reicht das Angebot von spannenden Waldspielplätzen über Kletterburgen bis hin zu einem „Westernspielplatz“ – Kinderherz, was willst du mehr.

Spielplatz für alle

Es sind nicht nur die Kleinen, sondern auch die schon etwas Größeren, die im 13. Bezirk ihren Spielplatz finden. Ende letzten Jahres eröffnete der Generationenspielplatz in der Adolf-Lorenz-Gasse. Die Realisierung wurde von nahezu allen Bezirks-Parteien unterstützt. Bezirksvorsteherin Silke Kobald dazu: „Ich wünsche allen Generationen, auch den zukünftigen, die den Spielplatz in den nächsten Jahren nutzen, viel Spaß und Freude dabei.“ BV-Stellvertreter Matthias Friedrich testete das Angebot mit einer Expertin: seiner Tochter Luisa, genannt Lu. Ihr Resümee: Ausgezeichnet!

Weitere beliebe Spielplätze sind der Streckerpark, der Platz am Roten Berg, die „Wiener Wand“ bei der Westeinfahrt, der Waldspielplatz beim Gasthaus Lindwurm und der Wild-West-Spielplatz am Küniglberg. Kinderherz, was willst du mehr!?