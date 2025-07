70 Jahre verheiratet: Hietzinger Paar feiert Gnaden-Hochzeit

Ein außergewöhnliches Jubiläum konnte kürzlich im 13. Bezirk gefeiert werden: Das Hietzinger Ehepaar Rankl blickt auf beeindruckende 70 gemeinsame Ehejahre zurück.

Wahre Liebe währt ewig – so der schöne Gedanke. In Hietzing lebt der Beweis dafür. Vor exakt 70 Jahren gab sich das Ehepaar Rankl dereinst das Eheversprechen und das hat bis heute gehalten. Jetzt feierten Oswaldine und Karl gemeinsam ihre „Gnadenhochzeit“. Dieser Name Begriff ” hat übrigens einen christlichen Hintergrund und bedeutet, dass es eine besondere Gnade Gottes ist, so viele Jahre in Liebe und Harmonie zusammen zu leben.

Als eine der ersten Gratulantinnen stellte sich Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl (vorm. Sperker) ein, die die Gelegenheit nutzte dem Paar persönliche Glückwünsche zu überbringen. „„Es ist etwas wirklich Einzigartiges, wenn zwei Menschen sieben Jahrzehnte Seite an Seite durchs Leben gehen“, so die Bezirksvorsteherin und führt weiter aus: „Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Glück auf Ihrem weiteren gemeinsamen Lebensweg.“ Das Wiener Bezirksblatt schließt sich diesen Glückwünschen an.

Apropos Glückwünsche: Wir wünschen auch der Bezirksvorsteherin alles Gute. Hat sie doch erst vor wenigen Wochen den Bund der Ehe geschlossen und sich dafür entschieden zukünftig den Namen Zinkl zu führen.