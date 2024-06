Fußball-EM: Handel siegt mit 117 Millionen Euro Umsatz

Nicht nur die TV-Anstalten, Sponsoren und Gasthäuser erwarten durch die EURO mehr Umsatz. Auch der Wiener Handel ist ein Riesengewinner. 117 Millionen Euro Umsatz werden erwartet.

Das Fußballfieber steigt sekündlich. Und die Vorfreude ist in vielen Bereichen riesig. “Die Fußball-Europameisterschaft ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein willkommener wirtschaftlicher Impuls“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. “Sportliche Großereignisse wirken sich erfahrungsgemäß gut auf die Stimmung und Konsumlaune aus. Das Nationalteam spielt mit, das verstärkt den Impuls noch deutlich.”

Zwei Drittel schauen EM-Spiele

Wie sehr die EURO die Wiener in den Bann zieht, zeigen die erhobenen Zahlen der Wirtschaftskammer: Demnach haben zwei Drittel (64 %) vor, die EM aktiv zu verfolgen, bei den Männern sind es gut drei Viertel (77 %), bei den Frauen mehr als die Hälfte (52 %). Dazu kommt: 6 von 10 Wienern (60 %) planen im Zusammenhang mit der EM Einkäufe im Einzelhandel. „Im Schnitt geben sie beim EM-Schauen etwa 140 Euro aus. Insgesamt lassen sich für den Wiener Einzelhandel gut 117 Millionen Euro Umsatz prognostizieren“, zeigt sich Gumprecht zuversichtlich.

Sportartikel, Elektro & Lebensmittel

Die ersten drei großen Gewinner der EURO sindder Lebensmittelhandel, die Sportfachgeschäfte und der Elektronikhandel. 4 von 10 Wienern (41 %) kauft speziell zum Fußball-Schauen Snacks & Knabbereien, Getränke und Grillgut. Ein Viertel (26 %) will mit Elektro-Artikeln aufrüsten und jeder Fünfte (19 %) plant Ausgaben im Sport-, Fan- und Modeartikelhandel.