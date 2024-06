Fußball-EURO: 66 % glauben nicht an den ganz großen Team-Erfolg

Eine aktuelle Umfrage von Focus spricht eine klare Sprache: Demnach glauben 34 % der Österreicher, dass unser Nationalteam nach der Gruppenphase heimfahren muss. 32 % halten ein Achtelfinale für möglich.

Das Erreichen des Achtelfinales ist das erklärte Ziel – damit würde man den Erfolg bei der letzten EM 2021 einstellen, bei der unser Team gegen den späteren Europameister Italien in der ersten K.O.-Runde ausgeschieden ist. Diesmal freilich mit schwereren Gruppengegnern (Frankreich, Holland, Polen). Daher ist es nicht verwunderlich, dass laut großer Focus-Umfrage 34 % mit einem Ausscheiden in der Gruppenphase rechnen. Weitere 32 % halten ein Erreichen des Achtelfinales für das Maximum.

4 % glauben an den Titel

Immerhin glauben 4 % der Österreicher an den ganz großen Wurf und den EM-Titel, weitere 5 % an einen Einzug ins Finale. 6 % gehen nicht soweit, glauben aber an das Halbfinale, 18 % sehen Österreich im Viertelfinale. In Summe schwelgen also ein Drittel der Fußballfans im Land derzeit in Euphorie, halten große Stücke auf die Rangnick-Elf.

11 % sind echte Fans

Weitere Details der Umfrage: Mehr als zwei Drittel haben vor, sich zumindest ein EURO-Spiel anzuschauen. 11 % bezeichnen sich als “richtige Fans” und haben vor, mehr als 30 Spiele live zu erleben. Und die Mehrheit der Bevölkerung (60,9 %) freut sich “sehr” oder “eher” auf die Europameisterschaft in Deutschland. Hier ist die Diskrepanz der Geschlechter auffällig: Während 3/4 der Männer sehr große Vorfreude haben, sehen etwa die Hälfte der Frauen der EURO freudig entgegen.