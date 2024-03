Gabauer & Sarich: Ein neuer Hit über Liebe und Identität

Andie Gabauer ist vielen als Frontmann verschiedener Bands und durch Auftritte in populären TV-Shows wie Dancing Stars bekannt. Gestern Abend lud er zur Release Party seines neuesten Songs „WOULD YOU CALL THIS LOVE“ in die Music Bar PRATERSTRASSE ein. Dabei holte er sich mit Drew Sarich eine weitere kraftvolle Stimme dazu.

Eine musikalische Freundschaft wird zur Männerfreundschaft

Für Andie Gabauer war es ein langgehegter Wunsch, mit Drew Sarich zusammenzuarbeiten. Die beiden verbindet nicht nur eine musikalische Freundschaft, sondern auch eine tiefe persönliche Verbundenheit. Trotz voller Terminkalender fanden sie Zeit, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten.

Eine Hymne für die Suche nach Liebe und Identität

„WOULD YOU CALL THIS LOVE“ ist mehr als nur ein Song. Es ist eine Hymne für all jene, die auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit sind, sich dabei aber oft verformen und verbiegen, um den Erwartungen anderer zu entsprechen. Drew Sarich erklärt, dass der Song die Vielschichtigkeit und Komplexität der Liebe reflektiert, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung.

Ein Musikvideo mit Botschaft

Das dazugehörige Musikvideo wurde im HUMANA Vintage Store gedreht und unterstreicht die Botschaft des Songs. Es zeigt verschiedene Menschen in unterschiedlichen Rollen und stellt die Frage nach der wahren Bedeutung von Liebe und Identität.

Begeisterung in der österreichischen Musikszene

Vom neuen Soundtrack für die Liebe begeistert war das Who is Who der österreichischen Musikszene und Prominente gleichermaßen wie ua. Roman Gregory (AlkBottle), Gregorij Makazaria, die Sängerinnen Maya Hakvoort, Ana Milva Gomes und Rounder Girl Kim Cooper, Stani Vana (DelaDap), DJ Alex List, Reality TV-Star Philip Stöger, Vize Miss Austria Sandra Bleidt, Dancing Star Herby Stanonik, Faris Endris Rahoma, Eva Maria Marold, Musikproduzent Mario Rossori, Schlagzeuger Titus Vadon uvm.

„Drew und mich verbindet nicht nur eine musikalische Freundschaft, sondern eine wahre Männerfreundschaft. Es war schon lange der Wunsch, etwas gemeinsam mit Drew Sarich zu machen. Umso mehr freut es mich, dass es trotz unserer vollen Terminkalender geklappt hat.“ Andie Gabauer „Mit WOULD YOU CALL THIS LOVE wollten wir eine Hymne für diejenigen schaffen, die in der Suche nach Liebe und Geborgenheit bereit sind, sich zu verformen und zu verbiegen, nur um jemandem zu gefallen. Wir alle spielen verschiedene Rollen in dieser Suche, sei es der Held, der Rebell, der Schoßhund oder der Tiger. Dieser Song reflektiert die Vielschichtigkeit und die Komplexität der Liebe – egal ob schwul, lesbisch, hetero oder bi – und stellt die Frage: Würdest du das als Liebe bezeichnen?“ Drew Sarich

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren