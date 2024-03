Ganz Wien hat den Blues beim Jubiläumsfestival!

Ohne Blues geht gar nix – das will der ViennaBluesSpring auch bei seiner heurigen 20. Ausgabe beweisen. Mehr denn je wird beim großen Jubiläumsfestival der Bogen gespannt von den Wurzeln des Blues bis in die musikalische Gegenwart. Der bunte Blues-Reigen läuft von 20. März bis 31. Mai!

40 Konzerte in 4 Wiener Locations: Das beliebte Blues-Festival in Wien kehrt heuer zum 20. Mal zurück. Erneut wird wieder mehr als zwei Monate lang in vier bewährten Spielstätten Blues vom Feinsten geboten. Besucher dürfen sich auch diesmal auf musikalische Reisen durch die Geschichte der Bluesmusik freuen – dank der vielen nationalen und internationalen Musiker. Im Reigen (Penzing) geben sich beispielsweise Blues-Größen wie Kofi Baker, Hans Theessink und RUF Blues Caravan die Klinke in die Hand.

Mojo Blues Band am Palmsonntag

Im Theater Akzent (Wieden) am 24. März lädt die legendäre Mojo Blues Band zu einem traditionell bluesigen Palmsonntag ein. Auch das beliebte Haus der Musik und das Mozarthaus Vienna (beide in der Inneren Stadt) beherbergen auch in diesem Jahr wieder ganz besondere Interpreten im Rahmen des Blues Spring. Weitere Infos und das komplette Programm: www.viennabluesspring.org