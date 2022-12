Gratis Radkurse für Schüler werden fortgeführt

Früh übt sich! Und sich sicher durch den Stadtverkehr zu bewegen, ist gerade für die jüngsten Stadtbewohnerinnen und -bewohner eine wichtige Lektion. Die Stadt Wien hielt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur im Jahr 2022 kostenlose Radfahrkurse für Volksschüler ab. Über 6.400 Kinder trainierten so heuer ihr Geschick auf zwei Rädern. Das Programm soll 2023 fortgeführt werden.

Fortführung

Die Bilanz lässt sich sehen: An insgesamt 306 Kurstagen wurden 6.434 Kinder der 3. und 4. Klasse Volksschule in Sachen Radfahren und Verkehrssicherheit geschult.

„Die Radfahrkurse sind ein wichtiger Baustein in der Verkehrssicherheit und daher unterstützen wir dieses Angebot. Wir haben es für 2022 noch einmal erweitert und konnten mit zusätzlich eingerichteten Radübungsplätzen in Ottakring und Liesing heuer 3 Mal so viele Radfahrkurse für Wiens Volkschulkinder anbieten,“ so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. Die nächsten Radfahrkurse für Volksschulen starten im April 2023 und können ab März 2023 gebucht werden.

„Darüber hinaus haben bei unserem außerschulischen Angebot – den offenen Radfahrtrainings am Wochenende – über 2.700 Kinder Radfahren gelernt und geübt,“ ergänzt Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter und Geschäftsführer der Mobilitätsagentur Wien.