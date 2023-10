Gefährliche Gewässer – Die neue Saison im Bronski & Grünberg

Das Bronski &Grünberg Theater startet in die neue Saison. In „Der weiße Hai“ begeben sich Florian Carove, Julia Edtmeier, Sören Kneidl, Skye MacDonald und Bettina Schwarz im Haifischbecken der täglichen Selbstoptimierung auf eine absurd-komische Jagd nach dem weißen Ungeheuer.

Das Stück

ALERT! ALERT! Was lauert in der Tiefe? Und die Strände nicht gesperrt! Wer zappelt im Haifischbecken des täglichen Wettbewerbs? Selbstoptimierung, Leistungssteigerung, Schönheitswahn! What the F***! Schon wieder niemand angebissen? Kein Aufriss? Tja, einfach ungewiss die Partner*innensuche im InterNETZ. Alles in permanenter Auflösung in dieser flüssigen Postpostpostmoderne. Übrigens: Wer frisst so nebenbei still & heimlich unsere Daten? Florian Carove, Julia Edtmeier, Sören Kneidl, Skye MacDonald und Bettina Schwarz begeben sich auf eine absurd-komische Jagd nach dem weißen Ungeheuer.

Doch wo zum Teufel steckt eigentlich der Rettungsschwimmer?!?

INFO

Bis 2. 12. 2023

bronski-gruenberg.at