Geheimnisvoll: Unterwelten wollen viele sehen!

Seine Vorträge sind witzig, charmant – und richtig spannend. Wer will nicht wissen, wie die verborgenen Welten unter uns aussehen? Fotograf Lukas Arnold lüftet viele Geheimnisse.

Das Wiener Bezirksblatt berichtete schon öfters: Die Vorträge von Lukas Arnold sind ein Hit – ob im Penzinger Bezirksmuseum, in der VHS Hütteldorfer Straße oder zuletzt in der Sargfabrik (Goldschlagstraße). Der junge Fotograf und Hobbyhistoriker versteht es gekonnt, mit Augenzwinkern, seinem natürlichen Witz und den sensationellen Aufnahmen aus der Tiefe die Besucher zu fesseln. „Die Vorstellung in der Sargfabrik hat bisher alles geschlagen“, erzählt er „20 Minuten vor Beginn war sie restlos voll.“

200 begeisterte Besucher

Die Damen und Herren aus Penzing kamen auf ihre Rechnung. Sie sahen Orte und Plätze, die kaum jemand kennt! Etwa ein altes Theater im Untergrund, das seit mehr als 20 Jahren leer steht. Einen geheimen ABC-Bunker, der im Ernstfall des Kalten Krieges für die Mitarbeiter des Bundeskanzleramt bestimmt gewesen wäre. Oder geheimnisvolle Gewölbe und riesengroße Hallen unter der Wiener Innenstadt. Viele faszinierende Aufnahmen mit spannenden Erzählungen.

Zusätzlicher Vortragstermin

„Ich freue mich sehr, dass so viele Leute beim Vortrag dabei waren und das Interesse so groß war“, so der glückliche Fotograf. Die Begeisterung hat die Sargfabrik veranlasst, noch einen weiteren Vortragsabend mit Lukas Arnold zu machen. Der Termin: 22. April um 19 Uhr in der Sargfabrik (Goldschlagstraße). Wie immer gilt: Einlass ist ab 18.30 Uhr, Eintritt ist frei, freie Spenden erbeten und keine Anmeldung erforderlich!

Mehr Infos: https://www.lukas-arnold-photography.eu/

