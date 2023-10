Gemeindebauchor: 15 Jahre und kein bisschen leise

Vor genau 15 Jahren gründete wohnpartner den 1. Wiener Gemeindebauchor. Gebührend gefeiert wird das runde Jubiläum nun mit einem Konzert am 16. Oktober in der VHS Floridsdorf.

Seit 2008 ist der von wohnpartner ins Leben gerufene 1. Wiener Gemeindebauchor mit viel Herz bei der Sache. Bei zahlreichen Auftritten im Wiener Burgtheater, bei dem Internationalen Adventsingen im Wiener Rathaus, Gemeindebau-Festen und Ausstellungeröffnungen präsentiert der Chor unter der Leitung von Martin Strommer sein vielfältiges Repertoire.

Im Zentrum stehen die Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Singen. (Kathrin Gaál)

„Beim 1. Wiener Gemeindebauchor geht es weniger darum, jeden Ton perfekt zu treffen. Im Zentrum stehen vielmehr die Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Singen. Das wird stets spürbar und steckt an – die Chorauftritte sind ein unvergessliches Erlebnis„, so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál.

Jubiläumskonzert bei freiem Eintritt

Am 16. Oktober gibt der 1. Wiener Gemeindebauchor ein Jubiläumskonzert anlässlich seines 15-jährigen Bestehens in der VHS Floridsdorf. (22.,Angerer Straße 14). Einlass ist ab 16.30 Uhr. Beginn ist um 17 Uhr. Das Programm ist ausgesprochen vielfältig. Es reicht von Lieder wie „Im Prater blühn wieder die Bäume“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ und „Lollipop“ bis hin zu Rap von Freezy Trap & Dänix

Der Eintritt ist frei, einfach vorbeikommen!

Interesse am 1. Wiener Gemeindebauchor?

Wer selbst gerne mitsingen möchte kontaktiert Sie das wohnpartner-Team : Die Mitarbeiter sind telefonisch und via E-Mail von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar. Gerne kann man auch einen persönlichen Termin vereinbaren.

Telefonisch ist wohnpartner unter 01/24 503-10080 in Favoriten, unter 01/24 503-15080 in Rudolfsheim-Fünfhaus oder unter 01/24 503-22080 in der Donaustadt erreichbar.