72 Holz-Hybrid-Mietwohnungen entstehen im Village im Dritten

Mit dem offiziellen Spatenstich im Village im Dritten startet der Bau eines neuen, nachhaltigen Mietwohnhauses mit 72 Wohnungen, Ateliers und Gewerbe – ein weiterer Schritt zu urbanem Wohnen am Park.

ARE Austrian Real Estate hat gemeinsam mit Partnern und Bezirksvertretern den Baubeginn für 72 freifinanzierte Mietwohnungen in Holz-Hybrid-Bauweise eingeläutet. Das Projekt auf Baufeld 4A liegt zentral zwischen Ljuba-Welitsch-Promenade und der Landstraßer Hauptstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk. Ziel ist, modernes Stadtwohnen mit Nachhaltigkeit, hoher Lebensqualität in Parknähe und urbanem Lifestyle zu vereinen. „Mit 72 neuen Mietwohnungen schaffen wir immer dringender benötigten Wohnraum in Wien und setzen Impulse für die Bauwirtschaft. Künftige Village im Dritten-Bewohner erwartet ein nachhaltiges Holz-Hybrid-Wohnhaus in Parklage – nachhaltig, modern und sympathisch”, sagt Gerald Beck, Geschäftsführer der ARE.

Urbanes Wohnen am Park

Nach den Plänen der nonconform ZT GmbH entstehen neun Obergeschoße mit Wohnungen zwischen 39 und 105 m², die ein bis fünf Zimmer umfassen und dank bodentiefer Fenster und Balkonen viel Licht bieten. Die Ausrichtung der Wohnungen – zum Bert-Brecht-Park oder in den grünen Innenhof – schafft direkte Nähe zur Natur. Fahrradabstellräume, eine Tiefgarage mit 31 Stellplätzen und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr runden das mobilitätsfreundliche Angebot ab. „Der Bezirk wächst – und er braucht Platz für alle. Dieses Projekt bedeutet konkrete Entlastung für den Wohnungsmarkt. Hier zeigt sich, was möglich ist, wenn Stadt, Bauträger und Bezirk an einem Strang ziehen“, sagt Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

Ateliers und Gewerbeflächen

Die Sockelzone des Hauses bietet sechs Maisonette-Ateliers mit Raumhöhen bis zu 5,6 m, flexibel nutzbar für Kunst oder Gewerbe. Zusätzlich ist eine Gewerbefläche für Gastronomie vorgesehen, die das Quartiersleben bereichern wird. Die Fertigstellung der Gesamtanlage ist für Ende 2026 geplant.

Nachhaltiges Holz-Hybrid und Energiesystem

Das vollklimataktiv Gold-vorzertifizierte Gebäude setzt auf eine Holz-Hybrid-Konstruktion mit tragenden Holzstützen, Holzriegeln und Holzfassade. Die Technik basiert auf Bauteilaktivierung zur Beheizung und Kühlung. Im Rahmen des Quartiers entsteht ein europaweit vorbildliches Energiesystem: 500 Tiefensonden à 150 m, Photovoltaik-Anlagen mit über 1 MW Leistung, Wärmepumpen und ein Fernwärmeanschluss sollen bis zu 80 % des Heizenergiebedarfs lokal bereitstellen.

Mehr Information:

www.are.at

villageimdritten.at