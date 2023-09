Gemeinsam (an)packen: Rücksäcke für Schulkinder

200 Rucksäcke zum Schulbeginn

Im Amazon Verteilzentrum in Liesing packten Amazon Kollegen 200 Rucksäcke und übergaben diese an die benachbarte Wiener Tafel, die damit Sozialeinrichtungen wie die versorgt. „Für viele armutsbetroffene Menschen wird angesichts der Teuerung schon eine regelmäßige und ausgewogene Ernährung zum Problem. Schulsachen für die Kinder zu kaufen, ist da erst recht eine Herausforderung. Wir versorgen Menschen in Not kostenfrei über Sozialeinrichtungen mit geretteten Lebensmitteln – und dass Amazon unsere Tafelpartner jetzt auch mit Schulrucksäcken unterstützt, ist eine tolle Sache“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel.