Gemeinsam helfen: CARE und Post starten Hilfsaktion

Mit dem nahenden Weihnachtsfest setzen sich CARE Österreich und die Österreichische Post AG für Menschen in Not ein. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr zusammenbringen“ beginnt ab dem 30. Oktober eine besondere Hilfsaktion. In rund 360 Postfilialen in ganz Österreich werden speziell gestaltete Paketboxen mit dem CARE-Logo angeboten.

Für jedes verkaufte CARE x Post-Paket, das in der Größe Medium für 4,49 Euro erhältlich ist, spendet die Österreichische Post 50 Cent an die Nothilfe von CARE. Insgesamt stehen 25.000 dieser Pakete zur Verfügung. Damit haben Post-Kundinnen und Kunden nicht nur die Möglichkeit, ihre Weihnachtsgeschenke schnell und bequem zu versenden, sondern leisten gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung von Menschen, die von Armut, Hunger und Krisen betroffen sind.

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich, betont: „Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtiger denn je, Solidarität zu zeigen und gemeinsam dazu beizutragen, Not zu lindern und Hoffnung zu schenken. Jedes Paket, das verkauft wird, bringt uns einen Schritt näher, das Leben von Frauen, Kindern und Familien in Krisensituationen zu verbessern.“