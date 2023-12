Gemeinsam in den Wiener Pfarren Weihnachten feiern

Wer Weihnachten nicht alleine feiern möchte, den laden Wiener Pfarren zu gemeinsamen Feiern bei Speis und Trank, Liedern und gemütlichem Beisammensein unter dem Christbaum ein.

Gemeinsam statt einsam: Unter diesem Motto gestalten Pfarren der Erzdiözese Wien Weihnachtsfeiern für Menschen, die nicht mit Familie oder Freunden feiern können oder möchten. Die Angebote sind selbstverständlich kostenlos. Wie jedes Jahr lädt die Dompfarre St. Stephan am 24. Dezember um 17 Uhr zu einem Festmahl für einsame und armutsbetroffene Menschen in das Curhaus (Stephansplatz 3, 1010 Wien) ein.

Jesus ist bei jedem Menschen, insbesondere bei jenen, denen es nicht gut geht (Toni Faber)

Die Garde des Militärkommandos Wien versorgt die Gäste mit Gulasch, in den festlich geschmückten Räumlichkeiten der Dompfarre werden das Weihnachtsevangelium gelesen und Weihnachtslieder gesungen. Stimmungsvoll ist der Abschluss der gemeinsamen Feier, wenn „Stille Nacht, Heilige Nacht“ angestimmt wird. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Dompfarrer Toni Faber: „Arme Menschen waren die ersten, die die Botschaft von der Geburt Jesu empfangen haben. Sie waren auch die ersten, die bei der Krippe waren und haben erste Reihe fußfrei das erste Weihnachtsfest gefeiert. Jesus ist bei jedem Menschen, insbesondere bei jenen, denen es nicht gut geht. Das feiern wir bei unserem Festmahl am Heiligen Abend!“

Wohnzimmer für Jugendliche



In der Kirche St. Florian (Wiedner Hauptstraße 97, 1050 Wien) finden Jugendliche im rechten Seitenschiff der Kirche ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer, das für sie am 24. Dezember abends bis zum 25. Dezember vormittags zum Aufwärmen und Feiern geöffnet ist: Beim gemeinsamen Wuzzeln, Spielen und Singen können sie das Weihnachtsfest mit anderen bei Speis und Trank und heißem Punsch verbringen. Die Wärmestube für Jugendliche im „Open House“ von St. Florian wird sozialarbeiterisch begleitet und ist für alle gedacht, „die gerade zu Weihnachten äußerlich und innerlich frieren“, wie die Pfarre in ihrer Einladung formuliert. Auch hier ist eine Anmeldung nicht nötig.

Weitere Weihnachtsfeiern



Samstag, 23. Dezember

Kirche St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82, 1040 Wien), 17-18 Uhr

Weihnachten ohne Dich: Gemeinsame Feier in der Kirche für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, mit besinnlichen Liedern, Texten und persönlichen Impulsen.

Anmeldung: Sabina.Pfeiffer@zurFrohenBotschaft.at

Sonntag, 24. Dezember

Pfarrsaal St. Elisabeth (St.-Elisabeth-Platz 9, 1040 Wien), 19-21 Uhr

Weihnachtsfeier mit Liedern, Beten, Essen und Trinken, gemütliches Beisammensein unter dem Christbaum.

Anmeldung: Pfarre@zurFrohenBotschaft.at

Pfarre Herz Jesu Sühnekirche (Alszeile 7, 1170 Wien), 13-17 Uhr

Wärmestube der PfarrCaritas mit Verköstigung und Menschen, die ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte der Gäste haben.

YouTube: Weihnachtsandacht



Wer zu Hause am Heiligen Abend mit einer kleinen Andacht feiern möchte, den lädt Kardinal Christoph Schönborn in einem Kurzvideo ein, mit ihm das Weihnachtsevangelium zu hören, darüber nachzudenken und bei festlicher Musik kurz vor der Krippe zu verweilen. Zu finden ist die Videoandacht mit dem Wiener Erzbischof auf dem YouTube-Kanal der Erzdiözese Wien unter https://www.youtube.com/watch?v=RyrNGaQ02Mc