Gemeinsam kommt Hilfe gleich doppelt gut an

Anpacken um zu helfen

Amazon stellt der Tafel Österreich darüberhinaus regelmäßig Sachspenden zur Verfügung, die diese wiederum an karitative Organisationen weitervermittelt. Um Kindern aus sozial benachteiligten Familien den Schulstart zu erleichtern, packte das Amazon Team aus Liesing im Rahmen der Aktion „Back to School“ 200 Rucksäcke mit allerlei Nützlichem wie Lunchboxen, Trinkflaschen und Schreibblöcken und übergab diese gemeinsam mit der Tafel Österreich an die Train of Hope Flüchtlingshilfe sowie an Fonds Soziales Wien Obdach.

Einige Paletten mit Notizbüchern gingen an die „Büffelböcke“, ein Nachhilfeprojekt für geflüchtete Kinder des Vereins Ute Bock. Zuletzt versorgten Amazon Helfer Die Tafel Österreich mit neuen Sicherheitsschuhen und überraschten Bewohner von Wiener Mutter-Kind Häusern mit Weihnachtsgeschenken und einem Besuch der prominenten Nikolaushelfer Toni Polster, Julian le Play und Fadi Merza.

Insgesamt hat Amazon 2023 35.000 Euro an die Tafel Österreich gespendet. Im April und November fanden zwei Freiwilligen-Wochen statt, in der jeweils 25 Amazon Mitarbeiter:innen die Tafel bei der Sortierung und Auslieferung von Lebensmitteln unterstützt haben. Darüber hinaus übernimmt Amazon einmal im Quartal Logistikgroßtransporte im Rahmen der TafelSammeltage und übergibt regelmäßig Sachspenden wie zuletzt neue Sicherheitsschuhe für das Tafel Österreich Team.