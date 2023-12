Gemeinsam Weihnachten feiern in Wiener Kirchen

Kardinal Christoph Schönborn lädt alle ganz herzlich zur Feier der Weihnachtsgottesdienste am 24. und 25. Dezember 2023 ein. Von der Kinderkrippenfeier am Nachmittag über die Christmette um Mitternacht bis zum Gottesdienst am 25. Dezember gibt es ein großes Angebot an Weihnachtsmessen in Wien.

Die Weihnachtsgottesdienste am 24. und 25.12.2023 bieten allen Menschen jeden Alters die Möglichkeit, die Geburt Jesu zu feiern. „Ich lade Sie ganz herzlich zur Feier der Weihnachtsgottesdienste ein. Gerade in dieser Zeit, in der wir mit vielfältigen Krisen umgehen müssen, tut es gut, das Fest der Geburt von Jesus zu feiern,“ so Kardinal Christoph Schönborn. Er ermutigt auch Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen: „Kommen Sie, wie Sie sind. Sie sind herzlich willkommen!“

Kinderkrippenfeier bis Christmette

Viele Familien, aber auch Menschen, denen die Christmette zu spät am Abend gefeiert wird, besuchen am 24. Dezember am Nachmittag eine Kinderkrippenfeier. Diese starten meist zwischen 15 und 16 Uhr. Die klassischen Christmetten beginnen in der Regel zwischen 21 Uhr und Mitternacht.

Stephansdom, Votivkirche und Karlskirche



In jeder Kirche gibt es zu Weihnachten Gottesdienste zu verschiedenen Uhrzeiten und für unterschiedliche Bedürfnisse. Im Folgenden sind beispielhaft einige angeführt.

Stephansdom (Stephansplatz, 1010 Wien)

Sonntag, 24.12.2023:

15:00 Uhr – Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber

16:30 Uhr – 1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn: Musikalisch gestaltet vom Wiener Domchor, Wiener Domorchester, Orgel und Solisten: Vesperae solemnes de Confessore – Wolfgang Amadeus Mozart

24:00 Uhr – Geläute der Pummerin; Christmette mit Dompfarrer Toni Faber und den Curpriestern: Weihnachtliche Musik mit Solisten, Bläser und Orgel

Montag, 25.12.2023:

10:15 Uhr – Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn; musikalisch gestaltet vom

Wiener Domchor, Wiener Domorchester, Orgel und Solisten: Messe in B-Dur – Franz Schubert

Votivkirche (Rooseveltplatz, 1090 Wien)

Sonntag, 24.12.2023:

16:00 Uhr – Krippenspiel mit Krippenandacht

22:00 Uhr – Christmette in deutscher Sprache

24:00 Uhr – Christmette in mehreren Sprachen (die Sprachen richten sich nach den Mitfeiernden, z.B. polnisch, tschechisch, holländisch)

Montag, 25.12.2023:

10:00 Uhr – Hochamt mit festlicher Musik für Orgel und Trompete

11:30 Uhr – Mehrsprachige Heilige Messe

Karlskirche (Karlsplatz, 1040 Wien)

Sonntag, 24.12.2023:

16:00 Uhr – Kindermette

24:00 Uhr – Mitternachtsmette mit Pater Marek Pučalík; musikalisch gestaltet vom Chor der Karlskirche und dem Orchester 1756: Böhmische Hirtenmesse – Jakub Jan Ryba

Montag, 25.12.2023:

10:00 Uhr – Hochamt zum Christtag mit Pater Marek Pučalík; musikalisch gestaltet vom Ensemble 1756 und Solisten: Krönungsmesse – Wolfgang Amadeus Mozart

Gottesdienste in der Nähe finden



Wann die Weihnachtsgottesdienste in der Kirche in der eigenen Wohngegend gefeiert werden, kann man in der „1000Kirchen“-App nachsehen. Mit einem Klick auf die jeweilige Kirche landet man auf der Detailansicht und sieht alle kommenden Gottesdienste an diesem Kirchenstandort und kann sich auch den Weg dorthin anzeigen lassen.

iOS / Apple App Store:

itunes.apple.com/de/app/1000-kirchen/id1274509920?mt=8

Android / Google Play Store:

play.google.com/store/apps/details?id=com.fluxguide.kirchen